- CHP'nin 19 sandık için yaptığı itirazda karar!"Azam PKK'lılardan korktu kaçtı dedirtmem"Danimarkalı AGİT üyesi de PKK'lı çıktıHükümet düğmeye basacak! Seferberlik başlayacakMilli Savunma Üniversitesi için başvurular başlıyorCHP'den son dakika referandum çıkışı! ÇekilirizEmekli astronot: Uzayda hayat varDüğünlerde sahne almaya başladı!Özel "Oy hırsızlığına imkan yok" demiştiEge'de korkutan deprem!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Yûnus, 10/6
- "Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin." (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)
İmsak 04:38 Güneş 06:12 Öğle 13:10 İkindi 16:53 Akşam 19:55 Yatsı 21:22
- 22°C Adana
- 18°C Adıyaman
- 19°C Afyon
- 14°C Ağrı
- 19°C Amasya
- 16°C Ankara
- 18°C Antalya
- 12°C Artvin
- 22°C Aydın
- 21°C Balıkesir
- BIST: 90.995 -0.41
- Altın: 150,560 -0.81
- Dolar: 3,6648 -0.15
- Euro: 3,9249 -0.04
Özel "Oy hırsızlığına imkan yok" demişti
Referandumda sandıktan 'evet' çıkması üzerine sandıklar 'hayır' cephesinde seçime hile karıştırıldığı iddiaları ortaya açılmaya başlandı. Gelişmeler üzerine CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak referandumun iptal edilmesini istedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Erdal Aksünger, “İlk beklentimiz Yüksek Seçim Kurulu’ndan, gerçekten ya bu hilelerin hepsinin bertaraf edilmesi ya gerekenlerin ortaya koyulması ve referandumu iptal etmesi” dedi.
Ancak oyların çalındığını iddia eden CHP'lilere en güzel yanıt arşivden çıktı. Referandumdan daha birkaç gün önce CHP Başkanvekili Özgür Özel'in CNN Türk televizyonunda söylediği "Oy hırsızlığına imkan yok" açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu.
HIRSIZLIĞA İMKAN YOK
SEÇSİS sisteminde oy herhangi bir oy hırsızlığına imkan olmadığını dile getiren Özel şunları kaydetti: "Bir kere şöyle bir şey üretiliyor. Ne olursa olsun evet çıkacak. Öyle bir şey yok. Böyle dambır dambır hayır oyları anketlerde de çıkıyor, çok da rahat! Oylar çalıncakmış bilmem ne. Hele hele bir sürü yalanlar. Hepsi hayırcıları sandıktan uzak tutmak yıldırmak korkutmak aman ben gitsem de gitmesem de sonuç değişmeyecek yılgınlığını yaratmak için büyük provakasyonlar
Bir kez herkes sandığa gidecek. Biz partimiz olarak bütün sandıklarda örgütlüyüz. SEÇSİS denen sistemde herhangi bir hırsızlığa imkan yok. Aynı sistemi kurduk karşılaştırıyor. En ufak bir uyumsuzlukta alarm veriyor. Bir tane oyu çaldırmayacak güçte kararlılıkta ve organizasyondayız. Bunu sadece biz yapmıyoruz. Bir çok parti yapıyor. Vatandaş oyunu verecek koruması bizden.
Özel'in bu sözlerinin ardından CHP'nin yaptığı itiraz başvurusu tartışma konusu oldu.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.