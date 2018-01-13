13 Ocak 2018 Cumartesi25 R.Ahir 1439
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  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Payitaht Abdülhamid 33. bölüm fragmanı: Petrol

Payitaht Abdülhamid'de gelecek hafta neler olacak?

 Payitaht Abdülhamid nefes kesen yeni bölümüyle cuma günü ekranlara gelecek. İşte Payitaht Abdülhamid'in 33. bölümünün fragmanı.

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