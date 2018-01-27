28 Ocak 2018 Pazar11 C.Evvel 1439
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Payitaht Abdülhamid 36. bölüm fragmanı: İman varsa imkan da vardır
Payitaht Abdülhamid'de gelecek hafta neler olacak?
27 Ocak 2018 Cumartesi 14:35
Payitaht Abdülhamid nefes kesen yeni bölümle cuma akşamı ekranlara gelecek. İşte Payitaht Abdülhamid'in 36. bölüm fragmanı.
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