31 Aralık 2016 Cumartesi2 R.Ahir 1438
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Pazarcı gençten sosyal medyayı sallayan sözler
Bir pazar yerinde amatör kamerayla kaydedilen bir görüntüde pazarcılık yapan bir gencin sözleri sosyal medyayı salladı. İşte o görüntüler...
31 Aralık 2016 Cumartesi 14:55
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