17 Ocak 2018 Çarşamba1 C.Evvel 1439
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  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Refah Partisi'nin kapatılmasına Erbakan'ın verdiği tarihi cevap!

Merhum Necmettin Erbakan, Refah Partisi'nin kapatılmasını mecliste yaptığı tarihi bir konuşma ile değerlendiriyor: "Bu karar tarihin akışı içerisinde basit bir noktadır. Refah Partisi camiasının çok daha büyüyüp gelişeceği kesinlikle açıktır".
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