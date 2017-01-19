19 Ocak 2017 Perşembe21 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:48Güneş 08:18Öğle 13:22İkindi 15:49Akşam 18:12Yatsı 19:37
    • 9°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 83.221 0.53
  • Altın: 146,469 -0.40
  • Dolar: 3,7989 0.76
  • Euro: 4,0418 0.36

Reina saldırganına katliam için bu video gönderildi!

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden saldırgana Reina'nın iç mekan görüntülerinin gönderildiği öğrenildi.

Reina'da 39 kişinin ölümüne sebep olan ve kapsamlı bir operasyonla Esenyurt'ta yakalanan DEAŞ’lı terörist Abdulgadir Masharipov'a Rakka'dan gönderilen Reina görüntülerinin ortaya çıktığı iddia edildi.

Gönderilen görüntü Reina'nın içini tam anlamıyla gösteren tanıtım videolarından birisi. Görüntüler, teröristin gece kulübündeki katliam rotasını da gözler önüne seriyor.

Terörist ifadesinde, 'Saldırıyı yapacağımız kesinleşince Rakka’dan bağlantı kurduğum emir, Reina’nın içinden görüntü gönderdi. Bu görüntüyü tekrar tekrar izledim. İçerinin planını iyice ezberledikten sonra Zeytinburnu’na giderek silahı aldım, geri döndüm ve saldırıya başladım' dedi.

Benzer Videolar
Reina saldırganına katliam için bu video gönderildi!
Reina saldırganına katliam için bu video gönderildi!
Deniz Baykal da başkanlığı istemiş
Deniz Baykal da başkanlığı istemiş
Tahta çubuklarla balık temizledi! İşte o ilginç yöntem...
Tahta çubuklarla balık temizledi! İşte o ilginç yöntem...
'Şehitler Ölmez' türküsünü bir de Mehmetçikten dinleyin...
'Şehitler Ölmez' türküsünü bir de Mehmetçikten dinleyin...
El Bab'ta mermiyle çay karıştıran asker
El Bab'ta mermiyle çay karıştıran asker
Seren Serengil'in eski eşine silahlı saldırı
Seren Serengil'in eski eşine silahlı saldırı
Saz çalıp söyleyen askeri dinleyince mest olacaksınız
Saz çalıp söyleyen askeri dinleyince mest olacaksınız
Türkiye tek yürek oldu: Hayatına sahip çık
Türkiye tek yürek oldu: Hayatına sahip çık
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma
Kuşun ayakları demire yapıştı
Kuşun ayakları demire yapıştı
BBC'den olay video! "Kafa kesmeye 3 gün kaldı, ne giyeceğim?"
BBC'den olay video! "Kafa kesmeye 3 gün kaldı, ne giyeceğim?"
İşte kahraman polisin 2 teröristi öldürdüğü o anlar
İşte kahraman polisin 2 teröristi öldürdüğü o anlar
En Çok İzlenen Videolar
Kategoriler
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri