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Reina saldırganına katliam için bu video gönderildi!
Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden saldırgana Reina'nın iç mekan görüntülerinin gönderildiği öğrenildi.
19 Ocak 2017 Perşembe 10:30
Reina'da 39 kişinin ölümüne sebep olan ve kapsamlı bir operasyonla Esenyurt'ta yakalanan DEAŞ’lı terörist Abdulgadir Masharipov'a Rakka'dan gönderilen Reina görüntülerinin ortaya çıktığı iddia edildi.
Gönderilen görüntü Reina'nın içini tam anlamıyla gösteren tanıtım videolarından birisi. Görüntüler, teröristin gece kulübündeki katliam rotasını da gözler önüne seriyor.
Terörist ifadesinde, 'Saldırıyı yapacağımız kesinleşince Rakka’dan bağlantı kurduğum emir, Reina’nın içinden görüntü gönderdi. Bu görüntüyü tekrar tekrar izledim. İçerinin planını iyice ezberledikten sonra Zeytinburnu’na giderek silahı aldım, geri döndüm ve saldırıya başladım' dedi.
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