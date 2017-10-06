06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
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- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
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Sahte Melih Gökçek CNN Türk'ü trolledi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında gerçekleşen görüşme televizyon kanallarının da bir numaralı gündemi oldu.
06 Ekim 2017 Cuma 09:45
Gökçek'in görüşme sonrası açıklamaları CNN Türk canlı yayınında aktarılırken Abdülkadir Selvi trollendi.
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