06 Ekim 2017 Cuma16 Muharrem 1439
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Sahte Melih Gökçek CNN Türk'ü trolledi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında gerçekleşen görüşme televizyon kanallarının da bir numaralı gündemi oldu.

Gökçek'in görüşme sonrası açıklamaları CNN Türk canlı yayınında aktarılırken Abdülkadir Selvi trollendi.

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