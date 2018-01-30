30 Ocak 2018 Salı14 C.Evvel 1439
- Kılıçdaroğlu'ndan teröristlere ağlayanlara destekHükümetten Afrin açıklaması! 29 şehidimiz varTSK, Afrin'e havadan bu bildirileri attıReyhanlı'ya roket düştü!Almanya'da enflasyon hedefi yüzde 1.7Gazprom'dan TürkAkım ve Kuzey Akım-2 vurgusuAK Parti'de beklenen istifa!Rus uçakları İdlib'te katliam yaptı!Yeni dönem bugün başladı!Hükümet nedenini açıkladıWhatsApp'a bir özellik daha!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:42 Güneş 08:10 Öğle 13:23 İkindi 16:00 Akşam 18:25 Yatsı 19:47
- 15°C Adana
- 11°C Adıyaman
- 8°C Afyon
- -6°C Ağrı
- 8°C Amasya
- 8°C Ankara
- 16°C Antalya
- 2°C Artvin
- 16°C Aydın
- 12°C Balıkesir
- BIST: 119.919 -0.77
- Altın: 162,868 -0.27
- Dolar: 3,7648 -0.69
- Euro: 4,6884 0.12
Salon o sloganla inledi! Erdoğan kayıtsız kalmadı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
30 Ocak 2018 Salı 12:48
Erdoğan, konuşmasının başına "Reis bizi Afrin'e götür" diye slogan atan gençlere kayıtsız kalmadı.
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.