14 Ocak 2017 Cumartesi16 R.Ahir 1438
- Dev LNG tankeri Çanakkale Boğazı'nı kapattıFETÖ’cülerin işkence iddiası yalan çıktıLice ve Hani ilçe kırsalındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldıSaz çalıp söyleyen askeri dinleyince mest olacaksınızGerçek kazancını gizleyenler yandı!Polis adım adım kaset komplosunun grafiğini yaptı!Bitlis'te çatışma çıktı! 2 asker şehit100 yıllık gizli hazine piyanodan çıktı!Ölüme meydan okuyan polis kalleş saldırıyı çözdü!4 yaşındaki oğlu ağlayınca korkunç gerçek ortaya çıktı
- Bir Ayet
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- Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
- “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
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Saz çalıp söyleyen askeri dinleyince mest olacaksınız
“Uzman” deyip geçmeyin! Göğsündeki armalar birçok subayda yok!.. Öyle bir saz çalıyor ve söylüyor ki izleyince mest olacaksınız..
14 Ocak 2017 Cumartesi 10:34
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