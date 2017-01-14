14 Ocak 2017 Cumartesi16 R.Ahir 1438
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  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
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Saz çalıp söyleyen askeri dinleyince mest olacaksınız

“Uzman” deyip geçmeyin! Göğsündeki armalar birçok subayda yok!.. Öyle bir saz çalıyor ve söylüyor ki izleyince mest olacaksınız..
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