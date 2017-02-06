06 Şubat 2017 Pazartesi10 C.Evvel 1438
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  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
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Şehit kaymakama oğlunun son sözü 'Beni bırakıp gitme' olmuş

Mardin'in Derik ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün 4 yaşındaki oğlu Asım Eren'le olaydan bir hafta önce çekilen video herkesin yüreklerini dağladı.
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