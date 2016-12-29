29 Aralık 2016 Perşembe30 R.Evvel 1438
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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Sel sularının doldurduğu alt geçitte yüzen Mersinli
Mersin'de bugün etkili olan sağanak yağışlarla birlikte, sel sularının doldurduğu alt geçitte deniz yatağıyla yüzen adam dikkat çekti.
29 Aralık 2016 Perşembe 15:36
Mersin il merkezi ile ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentin sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nın büyük bir kısmı, yağışlardan dolayı sular altında kalınca çok sayıda araç, selde mahsur kaldı.
DENİZ YATAĞI İLE KEYİF YAPTI
Ancak Mersin'deki tüm bu olumsuz hava koşullarına rağmen bir vatandaş, sel sularının doldurduğu alt geçitte deniz yatağıyla yüzerek keyif yaptı.
Çevredeki insanlar ise, geçitin etrafına toplanarak o soğukta yüzen çılgın adamı hayretler içerisinde seyretti.
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