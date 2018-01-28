29 Ocak 2018 Pazartesi11 C.Evvel 1439
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  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Semih Saygıner'den Çinli rakibini çıldırtan vuruş

Bilardoya verdiği uzun aradan sonra tekrar sahalara dönen, Türkiye'nin yetiştirdiği en özel sporcularından biri Semih Saygıner'den Çinli rakibine brikol dersi.
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