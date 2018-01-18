18 Ocak 2018 Perşembe2 C.Evvel 1439
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- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Sevgi karşısında minik bir kediye dönüşen tilki
Tabiatın vahşi hayvanlarından olan tilkiler de sevgi karşısında birer kedi yavrusuna dönüşebiliyor.
18 Ocak 2018 Perşembe 14:07
Buradaki kadının da sevgiyle yaklaşımı bir tilkiyi kedi yavrusuna dönüştürmüş. İşte o muhteşem anlar.
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