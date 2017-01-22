22 Ocak 2017 Pazar24 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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SOLOTÜRK 2017 sezonuna hazır

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 2017 sezonuna hazır olduklarını yansıtan klip hazırladı.

Konya'da 3. Ana Jet Üssünde konuşlanan, dünyada F-16 uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden SOLOTÜRK ekibi, kentin semalarında eğitim uçuşlarını sürdürüyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye gösteri şeklinde sunan SOLOTÜRK ekibi, tek kişilik F-16 C Blok-40 uçakları kullanıyor.

SOLOTÜRK, toplam 13 kişinin bulunduğu uçuş, basın ve halkla ilişkiler ile bakım ekiplerinden oluşuyor. Uçuş ekibinde, gösteri pilotları Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar ve Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan yer alıyor.

Günar'ın bin 500 saatin üzerinde, Doğan'ın ise bin 100 saatin üzerinde F-16 uçuşu bulunuyor.

2017 gösteri sezonu klibi

SOLOTÜRK pilotlarının semada yaptığı çeşitli akrobatik hareketlerden oluşan klip, dikkati çekiyor.

Son olarak Konya semalarında yaptığı eğitim uçuşunun klibini çeken ekip, şimdi de 2017 gösteri sezonu hazırlıklarının tamamlandığını gösteren 4 dakikalık video hazırladı.

Klip, bakım ekibinin uçuş öncesi F-16 uçaklarında son hazırlıkları yapmasıyla başlıyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından havalanan pilotlar, uçaklarıyla çeşitli akrobatik hareketler yaparak gökyüzünde süzülüyor.

22 ülkeden davet

Dünyanın saygın gösteri ekiplerinden SOLOTÜRK, seçkin hava gösterilerinde Türk bayrağını dalgalandırarak ülkeyi temsil ediyor.

SOLOTÜRK, 2017'de yurt içinde il ve ilçeler dahil olmak üzere 100'ün üzerinde, yurt dışında ise Belçika, İngiltere, Çekya, KKTC, Romanya, Slovakya, Avustralya ve Malta başta olmak üzere 22 ülkedeki toplam 130 farklı yerden davet aldı.  

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