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Sosyal medya ikiye bölündü: Yukarı mı çıkıyorlar? Aşağı mı iniyorlar?
Sosyal medyada yayınlanan videoda bir grup turistin, turistik bir alanda ilerledikleri görülüyor. Ancak yukarı mı çıkıp, aşağı mı indikleri pek belirli olmuyor.
09 Ocak 2018 Salı 16:16
Videonun hızla yayılmasıyla sosyal medyadaki tartışmalar da arttı. Bir grup, turistlerin yukarı çıktıklarını belirtirken, bir grup da aşağı doğru indiklerini savundu.
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