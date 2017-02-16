16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
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- Allah'ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. Âl-i İmrân, 3/21
- “Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Tirmizî, “De'avât”, 13)
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Sosyal medyada rekor kıran Recep Tayyip Erdoğan videosu
Referanduma kısa bir süre kala sosyal medyada Recep Tayyip Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı video izlenme ve paylaşım rekoru kırıyor.
16 Şubat 2017 Perşembe 17:30
Ülkücü camianın önemli sanatçılarından Osman Öztunç’un son albümünde yer alan “Dilek” isimli parçası eşliğindeki video sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İşte o video..
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