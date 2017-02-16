16 Şubat 2017 Perşembe20 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah'ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müjdele. Âl-i İmrân, 3/21
  • “Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Tirmizî, “De'avât”, 13)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:24Güneş 07:50Öğle 13:25İkindi 16:17Akşam 18:47Yatsı 20:07
    • 11°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • -13°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 88.194 0.36
  • Altın: 145,672 0.47
  • Dolar: 3,6576 -0.14
  • Euro: 3,8948 0.35

Sosyal medyada rekor kıran Recep Tayyip Erdoğan videosu

Referanduma kısa bir süre kala sosyal medyada Recep Tayyip Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı video izlenme ve paylaşım rekoru kırıyor.

Ülkücü camianın önemli sanatçılarından Osman Öztunç’un son albümünde yer alan “Dilek” isimli parçası eşliğindeki video sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İşte o video..

 

Benzer Videolar
Sosyal medyada rekor kıran Recep Tayyip Erdoğan videosu
Sosyal medyada rekor kıran Recep Tayyip Erdoğan videosu
Eski AK Partili Vekilden referanduma ilahili destek!
Eski AK Partili Vekilden referanduma ilahili destek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahreyn'de 'Diriliş' sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahreyn'de 'Diriliş' sürprizi
Beyni yanmış FETÖ’cü teröristbaşı Gülen’i anlatıyor
Beyni yanmış FETÖ’cü teröristbaşı Gülen’i anlatıyor
Ceyhun Çelikten'in sesinden Ak Parti'nin referandum şarkısı: Tabii ki Evet
Ceyhun Çelikten'in sesinden Ak Parti'nin referandum şarkısı: Tabii ki Evet
Şehit kaymakama oğlunun son sözü 'Beni bırakıp gitme' olmuş
Şehit kaymakama oğlunun son sözü 'Beni bırakıp gitme' olmuş
80 Yaşındaki dedemizden "ben de varım" mesajı!
80 Yaşındaki dedemizden "ben de varım" mesajı!
İşte Sedat Peker'in referandum kararı
İşte Sedat Peker'in referandum kararı
40 günlük bebeğini denize atan annenin görüntüleri bulundu!
40 günlük bebeğini denize atan annenin görüntüleri bulundu!
'Evet' kampanyasına katılan Celal Kılıçdaroğlu: Kemal abi sen de var mısın?
'Evet' kampanyasına katılan Celal Kılıçdaroğlu: Kemal abi sen de var mısın?
SOLOTÜRK 2017 sezonuna hazır
SOLOTÜRK 2017 sezonuna hazır
Kum Sanatçısı Tarkan Köylü Fethi Sekin’i unutmadı
Kum Sanatçısı Tarkan Köylü Fethi Sekin’i unutmadı
En Çok İzlenen Videolar
Kategoriler
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri