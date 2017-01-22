22 Ocak 2017 Pazar24 R.Ahir 1438
- Marmaris'te tanrıça heykeli bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump yorumu: Kulağımıza bazı söylemler geliyor...2015 ve 2016 KPSS'ler mercek altına alınıyorBaşına 300 bin TL konan terörist yakalandıİlhan Cavcav hayatını kaybetti!Araç sahipleri dikkat! İndirim yoldaBarajlardaki doluluk oranı yükseldiSüper Lig'de Schweinsteiger bombası!Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara inecek mi?DEAŞ'lı teröristin 'saç ektirme' yalanı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
- “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
İmsak 06:46 Güneş 08:16 Öğle 13:23 İkindi 15:52 Akşam 18:16 Yatsı 19:40
- 11°C Adana
- 7°C Adıyaman
- -4°C Afyon
- 7°C Ağrı
- -2°C Amasya
- -4°C Ankara
- 12°C Antalya
- 0°C Artvin
- 9°C Aydın
- 4°C Balıkesir
- BIST: 83.067 0.93
- Altın: 146,530 -1.16
- Dolar: 3,7912 -1.01
- Euro: 4,0490 -0.54
Sosyete kasabı Nusret'e Yozgatlı kelleci Arif'ten tepki
Ünü bir anda dünyayı saran "Sosyete Kasabı" lakaplı Nusret'e Yozgatlı kelleci Arif abi böyle seslendi.
22 Ocak 2017 Pazar 12:00
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.