24 Ocak 2018 Çarşamba7 C.Evvel 1439
- Galatasaray'da istifa!Müslüman alimlerden Afrin bildirisi: Bütün kalbimizle destekliyoruzABD'den dikkat çeken açıklama:Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlarSüper Lig'de 7 takıma kötü haber!Vagner Love idmana katılmadıGençlerbirliği, Sessegnon'a imzayı attırdıSürpriz Alpay Özalan kararıEmre Çolak krizi! İdmandan kovuldu!'Koşarak şehadet şerbetini içmeye gitti'Bursaspor, Güney Kıbrıs'tan transfer yaptı!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:46 Güneş 08:15 Öğle 13:22 İkindi 15:54 Akşam 18:17 Yatsı 19:41
- 7°C Adana
- 4°C Adıyaman
- -3°C Afyon
- -2°C Ağrı
- 2°C Amasya
- 0°C Ankara
- 12°C Antalya
- 5°C Artvin
- 5°C Aydın
- 4°C Balıkesir
- BIST: 118.400 0.99
- Altın: 162,450 0.30
- Dolar: 3,7705 -0.21
- Euro: 4,6284 0.17
SÖZ dizisinde nefes kesen sahne
Star TV'nin sevilen dizisi SÖZ'de Yavuz komutanın aksiyon sahnesi nefesleri kesti.
23 Ocak 2018 Salı 14:50
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.