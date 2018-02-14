15 Şubat 2018 Perşembe29 C.Evvel 1439
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Söz dizisinde Siyon Yıldızı skandalı

Büyük bir kitle tarafından izlenen ve özel kuvvetler askerlerinin hayat hikayesini anlatan Söz dizisinin son bölümünde Siyon Yıldızı skandalı yaşandı.

Afrin operasyonu için değerlendirme yapmak üzere bir araya gelen "özel kuvvetler"in toplandığı odadaki Siyon Yıldızı dikkatli gözlerden kaçmadı.

 

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