20 Ocak 2018 Cumartesi4 C.Evvel 1439
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Sultan Abdülhamid'den Alman imparatoruna müthiş cevap

TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'de Sultan Abdülhamid'in Alman imparatoruna verdiği cevap geceye damga vurdu.
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