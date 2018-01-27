28 Ocak 2018 Pazar11 C.Evvel 1439
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  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Sultan Abdülhamid'in hayran bırakan zekası

Payitaht Abdülhamid'de Sultan Abdülhamid'in Kudüs'e fetih kapısından bir fatih gibi girme hesabı yapan Alman imparatoru için yeni bir kapı açtırması Sultan'ın zekasına hayran bıraktı.
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