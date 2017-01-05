05 Ocak 2017 Perşembe7 R.Ahir 1438
- PKK'lı terörist adliyeye sedyeyle getirildi!Büyük operasyon! 380 işadamı hakkında gözaltıKeçiören Metrosu açılıyorMHP’li Halaçoğlu’ndan iddialı Anayasa çıkışıKenan Sofuoğlu herkesi üzen kararını açıkladı!Doğan Holding resmen çakıldı!Saldırı yaşam tarzına diyenlere Murat Bardakçı'dan tokat gibi cevapSuudileri çok kızdıran klipAmacınız Nedir Arkadaşlar?Denktaş'ın oğlu Şansal'ın sınır dışı kararıyla ilgili açıklama yaptı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
İmsak 06:50 Güneş 08:22 Öğle 13:16 İkindi 15:36 Akşam 17:58 Yatsı 19:24
- 10°C Adana
- 3°C Adıyaman
- 5°C Afyon
- 13°C Ağrı
- 6°C Amasya
- -2°C Ankara
- 16°C Antalya
- 4°C Artvin
- 12°C Aydın
- 11°C Balıkesir
- BIST: 75.822 -0.42
- Altın: 136,100 1.83
- Dolar: 3,6102 0.94
- Euro: 3,7885 1.13
Suudileri çok kızdıran klip
Suudi popçu Mecid El Esa'nın son şarkısı "Hwages" (Endişeler) için çektiği klip ülkesindeki muhafazakar erkekleri kızdırdı.
05 Ocak 2017 Perşembe 14:19
Kilip kısa sürede 2 milyonu aşan izlenme sayısına ulaşarak rekor kırdı. Klipte araba kullanan, bisiklet süren, kaykaya binen çarşaflı kadınlar rol alıyor. Şarkının nakarat kısmında ise nakaratında "Allah'ım bizi erkeklerden kurtar" ve "Erkekler bizi delirtiyor" sözleri yer alıyor.
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.