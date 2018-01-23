24 Ocak 2018 Çarşamba7 C.Evvel 1439
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  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Test için ısırdığı akıllı telefon bataryası ağzında patladı

Japonya'da alışveriş yapan adam, test etmek için hafifçe ısırdığı telefon bataryası bomba gibi patladı. Adamın kazayı kazayı yaralı olarak atlattığı bildirildi.
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