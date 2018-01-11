12 Ocak 2018 Cuma24 R.Ahir 1439
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  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Testereyi çalıştıramayan Karadenizlinin bulduğu çözüm kahkahaya boğdu

Defalarca uğraşmasına rağmen benzinli testereyi çalıştıramayan Karadenizli vatandaşın tepkisi izleyenleri kahkahaya boğdu.
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