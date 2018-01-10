11 Ocak 2018 Perşembe23 R.Ahir 1439
- İSKİ'den su kesintisi açıklamasıSoma davası ertelendiTürkiye'ye Alman sürpriziABD'li milyarderden Bitcoin uyarısıDEAŞ'lı teröriste gece operasyonuABD'den çağrı: Derhal serbest bırakın!Polonya’da uçak acil iniş yaptıDünyaca ünlü otelde büyük soygun!İran savaş gemisi dalgakırana çarptıLavrov'dan Türkiye ve İran açıklaması!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:51 Güneş 08:21 Öğle 13:18 İkindi 15:41 Akşam 18:02 Yatsı 19:28
- 10°C Adana
- 7°C Adıyaman
- 0°C Afyon
- -9°C Ağrı
- 3°C Amasya
- 0°C Ankara
- 10°C Antalya
- 4°C Artvin
- 10°C Aydın
- 4°C Balıkesir
- BIST: 113.589 -1.25
- Altın: 160,963 1.08
- Dolar: 3,8050 0.91
- Euro: 4,5496 1.22
Timsahı bu halde görenler şoke oldu!
Amerika Kuzey Karolina'da avını bekleyen bir timsah bataklıkta böyle dondu.
10 Ocak 2018 Çarşamba 15:06
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.