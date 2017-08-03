03 Ağustos 2017 Perşembe11 Zilkâde 1438
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Türk Bayrağı açan kedi görenleri şaşırttı

Yalova'da rüzgarla toplanmış Türk Bayrağı'nın yanına gelerek bayrağı açan kedinin görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

Yalova'da çekildiği belirtilen "Türk bayrağı açan kedi" videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

Sosyal medyada bir kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüde kafeterya olduğu tahmin edilen bir iş yerinin çatısında kedi görülüyor. Çatıda bir şeyler yapmaya çalıştığı görülen kedi daha sonra rüzgar nedeniyle toplandığı tahmin edilen Türk bayrağını açıyor.

Bayrak açıldıktan sonra çatıdan ayrılan kedinin bu görüntüsü sosyal medyada günün en çok paylaşılan videoları arasında yer aldı.

İşte paylaşım rekoru kıran o görüntüler..

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