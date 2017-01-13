13 Ocak 2017 Cuma15 R.Ahir 1438
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  • Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller getirdikleri hâlde (yalanlayıp) zulmettikleri vakit helâk ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.Sonra, nasıl davranacağınızı görelim diye, onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.(Yûnus 13-14)
  • “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!”Tirmizi, Zühd 35, (2350).
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Türkiye tek yürek oldu: Hayatına sahip çık

Türk halkının yaşam standartlarını, kültürlerini ve alışkanlıklarını hedef alan saldırılara karşı 'Hayatına Sahip Çık' adıyla kampanya başlatıldı.

Son dönemde Türk halkının yaşam standartlarını, kültürlerini ve alışkanlıklarını hedef alan saldırılara karşı, sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde 'Hayatına Sahip Çık' adıyla kampanya başlatıldı.

Kampanyaya destek veren Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) , Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) ve Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD), sanat vespor camiasından ünlü isimlerin katılımıyla Feriye Palace'de, 12 Ocak 2017 Perşembe günü bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, kampanyanın "Türk halkının moralini en yüksek düzeyde tutarak tekrar hayata karışmasına destek olmayı, diğer yandan medeniyetler beşiği İstanbul'un marka değerinin korunmasını" amaçladığı belirtildi.

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