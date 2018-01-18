18 Ocak 2018 Perşembe2 C.Evvel 1439
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  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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'Türkiye'nin kimseden icazet almaya ihtiyacı yoktur'

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin, Türk milletinin ve Türkiye Devleti'nin bekasını ilgilendiren konularda gereken adımları atmak için kimseden icazet almaya ihtiyacı
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