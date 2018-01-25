26 Ocak 2018 Cuma9 C.Evvel 1439
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  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Türkmen yaşlı adamdan Erdoğan ve Mehmetçiğe dua

Afganistan'da yaşayan Türkmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'na dualarla böyle destek verdi.
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