13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
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Uyan Müslüman!

Mahmud Esad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin hazırladığı merhum Esad Coşan Hocaefendinin Kudüs'le ilgili sohbetinin yer aldığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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