01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
- İsrail'den sürpriz Türkiye kararı!Bir Tıkla Datça Acıbadem Macunu Sipariş Edin!ABD dev projeyi tehdit ediyor!Galatasaray'da flaş Lucescu gelişmesiDolar güne nasıl başladı?7 sektörde 3 milyon gence iş kapısı açılıyorTürkiye’ye gelen ziyaretçiler yüzde 10 arttıGoogle tuzla dünyayı değiştirecekAltın alacaklar dikkat!Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 04:08 Güneş 05:53 Öğle 13:18 İkindi 17:10 Akşam 20:29 Yatsı 22:06
- 35°C Adana
- 40°C Adıyaman
- 26°C Afyon
- 32°C Ağrı
- 27°C Amasya
- 27°C Ankara
- 39°C Antalya
- 26°C Artvin
- 34°C Aydın
- 28°C Balıkesir
- BIST: 106.690 -0.78
- Altın: 143,465 -0.10
- Dolar: 3,5220 -0.11
- Euro: 4,1605 -0.05
Volkan Özdemir'den 'dehşet' nakavt!
Türk dövüşçü Volkan Özdemir, rakibi Jimi Manuwa'yı attığı sert ve isabetli yumruklarla 42 saniyede yere yıktı, ardından gülerek saat işareti yaptı.
01 Ağustos 2017 Salı 13:45
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.