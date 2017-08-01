01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
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Volkan Özdemir'den 'dehşet' nakavt!

Türk dövüşçü Volkan Özdemir, rakibi Jimi Manuwa'yı attığı sert ve isabetli yumruklarla 42 saniyede yere yıktı, ardından gülerek saat işareti yaptı.
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