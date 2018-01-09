10 Ocak 2018 Çarşamba22 R.Ahir 1439
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Yeni inşaat böyle çöktü!

2. katı yeni atılan inşaatın kalıpları bir anda çöküyor. O sırada inşaatın betonunu inceleyen adam ise kazadan kıl payı kurtuluyor.

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

 

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