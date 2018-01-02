02 Ocak 2018 Salı15 R.Ahir 1439
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Yolun ortasında dans eden at görenleri şaşkına çevirdi

İlginç dans figürleriyle çevredekileri etrafına toplayan at, izleyenlere müthiş bir dans ziyafeti sunuyor.
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