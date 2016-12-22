22 Aralık 2016 Perşembe23 R.Evvel 1438
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- “Eğer Biz bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik elbette sen Allah korkusundan o dağı boynunu eğerek paramparça olmuş görürdün. İşte Biz insanlara bu misalleri düşünsünler diye veriyoruz.” (Haşr, 59/21)
- "Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir." (Müslim, “Îmân”, 78; Ebu Dâvûd, “Salât”, 248)
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Zalimler için yaşasın cehennem!
Cennet vatanımızın her türden terör örgütünün alçakça saldırılarına maruz kaldığı şu günlerde aziz milletimiz bir kez daha birbirine kenetlenerek dosta da düşmana da 'bu ülkeyi böldürmeyeceğiz' mesajını verdi.
22 Aralık 2016 Perşembe 09:46
Sözler Köşkü Youtube kanalından paylaşılan bu video milyonların hislerine tercuman olacak nitelikte...
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