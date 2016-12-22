FETÖ mü ne için?

Ahmet Taşgetiren / Star

Katilin FETÖ ile iltisaklarına dair bilgiler net. Dersanesinde okumuş, KPSS sorularının çalınmasında şüpheli olmuş, bir itirafçı onu FETÖ yapılanması içinde görmüş, kefili FETÖ’den aranıyormuş, akrabaları içinde FETÖ şüphelileri varmış vs.

FETÖ dendiğinde zaten her türlü şeytanlığın içine girebilecek bir yapı algısı da mevcut. Bu algının, bizatihi, o yapı içinde bulunanlarca beslendiği de, birçok örneği ile malum.

O zaman bu iş onların başının altından çıktı.

Bu değerlendirmeyi satın almaya hazır bir zihni algı zemini mevcut ve Büyükelçi’nin katlinin hemen arkasından bu değerlendirmeler gündeme girdi.

Ama böyle bir cinayetin niçin işlenmiş olabileceği noktasına varıldığında işler bu kadar net değil.

Sonunda öldürülen bir büyükelçi ve daha ötesi Rus büyükelçisi. Yapılan yorumlara bakalım: Bu iş, zaten son derece kırılgan olan Türkiye - Rusya ilişkilerini zehirlemeyi hedeflemiştir.

Peki niye o olmadı da, tam tersi oldu? Tam tersi, yani Türkiye ile Rusya daha bir yakınlaştı, hatta Türkiye’nin bugüne kadar kendisini ait gördüğü Batı dünyasına nispet ediliyor görüntüsü verecek kadar yakınlaştı?

FETÖ, ilk fırsatta kendisi üzerine kalacak bir eylemi hangi çıkar düşüncesiyle yapmış olabilir?

FETÖ burada asıl kurgulayıcı değil de, taşeron hüviyetinde ise ve katili, mesela ABD, ne bileyim, herhangi bir büyük Batı ülkesi yönlendirdi ise sonunda Türkiye - Rusya ilişkilerini Batı aleyhine geliştirecek bir eylemi neden devreye soksun?

Şu sorulabilir: Öldürmenin Türkiye - Rusya ilişkilerini geliştireceği nereden bilinsin ki? Bu iş, baltalamak için kotarılmıştır?

Şayet şu olsaydı: Rusya, elçi öldürmenin arkasında mesela, uçak düşürmek gibi, devlete ait bir irade bulunduğunu düşünmüş olsaydı, evet bu eylem, ilişkileri torpillemekle kalmaz, kesinlikle savaşa kadar yol açacak bir gerilimi doğurmuş olurdu.

Ama uçak düşürme hadisesinde iş FETÖ kumpasına kadar uzanıyor, Rusya ile uçak gerilimi, FETÖ ima edilerek “Bu işi ordudaki karanlık adamlar yaptı” gibi bir izahla yeniden iletişim kuruyoruz ve katil FETÖ’cü çıkıyor, en basit akıl bile bu iş içinden Türkiye - Rusya gerilimi çıkmaz diye düşünmez mi? O zaman gerilim çıkarmayacak, aksine ilişkiyi daha da hızlandıracak bir cinayet kim tarafından neden işlenir?

FETÖ o kadar derin bir kötülük sembolü oldu ki, ona bir de cinayet yüklemek işten bile değil.

Ama ortada bir büyükelçi öldürülmesi bulunduğunda, terör bu boyuta evrildiğinde, cinayet, Türk dış politikasında bile stratejik gelişmelere kaynaklık eder hale geldiğinde Türkiye’ye düşen, bu cinayeti doğru çözmektir.

Rus Büyükelçisini öldürmek FETÖ’ye ne kazandırır, sorusunun cevabı çok net değil. Ama adam FETÖ iltisaklı.

Bu “iltisaklı” ifadesi de, anlamlı hiç kuşkusuz. “Bir tür bağı var” demek iltisaklı demek. Mutlak içinde mi, belli değil. Bu iş, ilk planda, FETÖ’ye yönelik nefreti besliyor ve hısım - akrabalara kadar uzanan bütün operasyonları meşru hale getiriyor. Aynı zamanda mesela hem FG’nin Amerika’daki varlığını savunulamaz duruma düşürüyor, hem de, o yapının dünyadaki uzantılarının eli büyükelçi kanına bulaşmış bir yapının uzantısı durumuna sokuyor. Yani bütün dünyada mücadele edilmesi gereken bir terör örgütü... Kendi ülkesinde darbeye kalkışan, bunun pisliği temizlenmeden cinayet işleyen bir örgüt. Çılgınlığın tavan yaptığı bir yapı. İntihar üzerine intihar! Neden?

Acaba biz FETÖ üzerinde yoğunlaşırken başka hesaplar görülmüş olmasın!

Bir cevap bulduğumu söylemiyorum. Sorular dönüp dolaşıyor zihnimde.

Bir cevap şu: Bu olay bizi, Rusya’nın bölgedeki tavırları karşısında sorgulayıcı konumdan çıkarıyor, Batı’ya daha mesafeli, Rusya’ya daha yakın kılıyor. Bu stratejik bir gelişme. Birinci Dünya Savaşı öncesi gibi. Sonrası ne olacak acaba? Tepkilerimiz de stratejik mahiyet taşıyor mu, yoksa refleksif mi diye merak ediyorum.