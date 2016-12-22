Bütün Suçların Sebebi Bu Sistemdir 14

Cemal Nar / Habervaktim.com

Bu sistem insanları Lut kavmine benzetti. Allah toplu helaklerden korusun.

Bu kahrolası batıcı laik materyalist sistem zinayı suç saymıyor. Bırakın suç saymayı, hatta zinaya götüren her rezaleti çağdaşlık, medenilik, ilericilik, özgürlük vs. adı altında terviç ediyor, teşvik ediyor, özendiriyor.

En başta kadın erkek karma hayatı dayatıyor zorla. Tesettürü yasaklıyor, ayıplıyor, kınıyor. İnsanlar istedikleri halde tesettüre giremiyorlar ayıplanırım, aşağılanırım, sistemin katında itibarımı kaybederim diye. Zihniyet kirlenmiş.

Mesela Batıda bile bayanlar için özel belediye otobüsleri oluyor rahatlıkları için, bizde olsa kıyamet kopuyor. Bazı belediyeler, bazı okullar kadın erkek ayrı bölmeler yapsa, “haramlık selamlık geldi”, “şeriat getiriyorlar”, “gericilik yobazlık” “rejim elden gidiyor” diye yeri göğü inletiyorlar.

Kim bunlar?

Batının bu ülkeyi kendilerine teslim ettiği bir avuç azınlık. Şu beyaz Türkler yani…

Onlar da yıllarca bu ülkeyi ortaksız idare ettikleri için kendilerini memleketin derebeyi sanıyorlar. Kimsenin hak ve hukuklarını gözetmiyor, kimseyi büyütmüyor, söz sahibi etmiyorlar. Asıl diktatörler bunlardır, ama halkını ve değerlerini savunanlara kendileri “diktatör” diyor.

Niye?

Halktan gasp ettikleri hakları alıp asıl sahiplerine verdiği için. Kendilerini de sıradan bir vatandaş saydığı için. Milletin değerleri doğrultusunda çalıştığı için.

Bu sistem insanları uyuşturmak için her şeyi yapıyor. Alkolü teşvik ediyor. Devlet dairelerine ve resmi kutlamalara bile alkolü sokmadılar mı? Alkolü alabildiğine teşvik edip yaydılar. Ve beraberinde fuhşu yaydılar. Ona giden bütün yolları açtılar.

Batıda ne kadar seks çılgınlığı varsa hepsini ülkemize taşıdılar. Porno rezaleti sıradan işler haline geldi. Gençlerin fuhşa düşme yaşı 9 yaşına kadar düşmüş. 11 yaşında hamile öğrenciler kürtaj oluyor. Fuhuş iç ve dış turizmin de desteklediği devasa bir sektör olmuş. Uyuşturucu bu kepazelikleri tamamlayan unsur olarak her yerde alınıp satılıyor.

Bütün bunların arkasındaki kara ve kirli para güç yetmez hale gelerek neredeyse sistemi satın alacak. Bu kara para siyaseti ve seçimleri etkiliyor, medyayı etkiliyor, iş dünyasını etkiliyor, derken sistemi etkiliyor. Halkın sözü yerine kirli adamların sözü geçmeye başlıyor. Kanunların nasıl çıktığını kimse bilemez oluyor. İhalelerin nasıl yapıldığı anlaşılmaz hale geliyor vs. vs.

Sonunda ne oluyor biliyor musunuz?

Evimizin içinde kendimizi güvende hissedemiyor, ailemize gelecek bir kötülükten gece gündüz endişe ediyoruz.

“Bu kadar da abartma artık” mı diyorsunuz?

Okuyun öyleyse:

(Devam edecek)