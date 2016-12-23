23 Aralık 2016 Cuma23 R.Evvel 1438
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Avrupa ile ilgili tespitler ve Avrupa’ya sorular

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Yiğit Bulut

1- Bugün Türkiye’ye saldıran terörist örgütlenmelerin AB ülkelerinde “himayesi” olduğu iddia ediliyor hatta durum “iddiadan” daha ileri bir noktada. Özellikle Almanya ve Belçika’ya soruyorum; bu iddialara kesinlikle “hayır” diyebilir misiniz? 

2- Almanya, Fransa, Belçika, yıllardır “Türkiye’nin yaşadıklarına” uzaktan bakıp kınıyorlar. Türkiye, binlerce insanını terör olaylarında şehit verirken, Türkiye’ye saldıran terör örgütünün uzantıları bu ülkelerde himaye gördü. Bu noktada soralım; gördü mü, görmedi mi? 

3- Belçika’da bazı “terör örgütleri” ile adı konmamış-yazılmamış bir “anlaşma” vardı ve Belçika yıllarca “sen bana dokunma-ben sana dokunmayayım” mantığı ile hareket etti. Hatırlayın; Türkiye’deki bazı suikastleri gerçekleştirenler Belçika’ya kaçtı ve himaye gördü.

4- Alman vakıfları başta olmak üzere, Fransız sivil toplum örgütlerinin bazıları dahil, AB MANTIĞI, Türkiye’yi vuran terörü yıllarca “özgürlük savaşı” olarak tanımladı ve “sebebi mantıklı bir sonuç” algılaması içinde Türkiye’ye yönelik terörü algıladı. Bu ülkelere göre Türkiye’ye yapılan saldırının “siyasi-ekonomik-sosyolojik” sebepleri vardı ve

RASYONALİZE EDİLEBİLİRDİ! 

5- Lüksemburg merkezli bazı kayıt dışı formlar maalesef terör örgütlerine bilerek-bilmeyerek destek sağladılar. Bugün “Panama Belgeleri” dünya genelinde tartışılırken şu soruya da cevap aranmalı; “Kayıt dışı trilyon dolarların ne kadarı terör örgütlerine gitti?” 

6- Avrupa’da “bize dokunmayan terörist yaşasın” mantığı AB geneline yayılmış durumda ve özellikle Türkiye’ye saldıranlar FETÖ ve PKK başta olmak üzere AB ülkeleri tarafından bağırlarına basılıyor…

7- Özellikle bölücü terör örgütü uzantıları AB Parlamentosu içinde sanki bir “parlamenter” gibi dolaşabiliyor, görüşme yapıp, panel dahi yapabiliyor. Bu teröristlerin, AB kamu binalarına bu kadar kolay giriş-çıkış yapması ne anlama geliyor? “Böyle bir şey asla yok” diyebilir misiniz? 

Sevgili dostlar, daha onlarca madde yazabilirim, geçmişte de yazdım. Bu sırada önemli çıkarımı yaparak bitirmek istiyorum; AB için her anlamda yolun sonu yaklaşıyor… Türkiye’yi istediğimiz kadar bekletiriz, oyalarız, kandırırız diye düşünen AB için ise deniz çoktan bitti… YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR VE AB BU MANTIKLA GİDERSE, DÜNYA DÜZENİ VE DENKLEMİNDE CİDDİ SORUNLARI OLABİLİR. 

Sonuç: Türkiye’siz bir AB’nin “ne kadar anlamsız ve güçsüz olduğunu” AB de çok yakında anlayacak ama AB İÇİN ÇOK GEÇ OLACAK!

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