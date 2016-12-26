Sağduyulu, sorumlu, vicdanlı, şuurlu, uyanık, geniş ufuklu, sezgi sahibi, firasetli, dirayetli, bilge (on sıfat saydım) Müslümanların dikkat bakışlarına:
1. En zeki, en kabiliyetli, en ehliyetli, en başarılı, en idealist, en güçlü gençlerimizi Müslüman subaylar olarak yetiştiremezsek bizim için aydınlık bir gelecek ve gerçek bir kurtuluş olamaz.
2. Bu subaylar şu veya bu cemaatin holiganları, militanları, fanatikleri değil, Türkiye’yi bütünüyle kucaklayacak Müslüman bilge subaylar olacaktır.
3. Yine en kabiliyetli en parlak, en başarılı, en üstün çocuklarımızı, öncelikle tıp ve mühendislik fakültelerine değil, eğitim fakültelerine yönlendirerek üstün Müslüman öğretmenler ve eğitimciler yetiştirmemiz gerekir.
4. Üçüncü olarak Müslüman halkın en akıllı, en başarılı, en idealist, en faziletli, en yılmaz çocuklarını din görevlisi (hademe-i hayrat) olarak yetiştirmeliyiz. Bunların hepsi icazetli din âlimi ve fakih olmalı, ayrıca her biri kâmil bir mürşide, gerçek bir şeyhe intisablı bulunmalıdır.
5. En akıllı, en güçlü, en önde koşan yeterli sayıda gencimizi, ileride vali kaymakam idareci bürokrat olmaları için Siyasal Bilgiler fakültelerinde okutmalıyız. Bunlara dünya seviyesinde genel kültür, doğru İslam kültürü, estetik sanat şehircilik kültürü kazandırmalıyız. Bunlar Nizamülmülk’ün Siyasetnamesini de, Eflatun’un Cumhuriyetini de, Makyavel’in Hükümdarını da, İbn Haldun’un Mukaddimesini de, Maverdî’ninAhkam-ı Sultaniye’sini iyi okumuş ve öğrenmiş olmalıdır.
6. Yine bu ayarda çok vasıflı, çok üstün hukukçular yetiştirmeliyiz.
7. Türkiye’nin bugünkü eğitim sistemi ve üniversiteleri çok yetersiz olduğu için bu gençlere alternatif lise kültürü, alternatif üniversite eğitimi verilmelidir.
8. Bunların hepsi Osmanlıca, Arapça, mükemmel İngilizce bilmeli, bu lisanlarda yazılmış kültür eserlerini okuyup anlayabilmelidir.
9. Hepsi de, klasik Türk edebiyatının en büyük edibi ve şairi olan Fuzuli’nin Divan’ını okuyup anlayabilmelidir.
10. Bu gençlerin hepsi, bir eksiksiz, Fırka-i Nâciye olan Ehl-i Sünnet itikadına sahip olmalıdır.
11. Hepsi beş vakit namaz kılmalıdır.
12. Hepsi akranına imamlık yapacak derecede itikat, fıkıh, kıraat bilgisine sahip olmalıdır.
13. Hiçbiri cemaatçilik, tarikatçılık, hizipçilik, fırkacılık beyinsizliği yapmamalıdır.
14. Hepsi Ümmet birliği, iman kardeşliği şuuruna sahip olmalıdır.
15. Onların faziletlerini, üstünlüklerini, meziyetlerini, vatanseverliklerini; düşmanları ve karşıtları bile kabul ve tasdik etmelidir.
16. Bunların hepsi bid’at ve dalalet cereyanlarından, maceracı aktivist akımlardan, ucuz kurtuluş reçetelerinden, sapık ideolojilerden uzak durmalıdır.
17. İçlerinde bir tek din sömürücüsü, şarlatan, soytarı, arivist, aldatıcı, hokkabaz olmamalıdır.
18. Böyle adamlar olsun demekle onlar yetişmez.
19. Bunları yetiştirmek için Ümmet çapında (cemaat ve tarikat çapında değil) çok ciddî plan ve program olması gerekir.
20. Paralel eğitim sistemi kurulması gerekir.
21. Bu işlere yetersiz, ufuksuz, kapasitesiz, holigan, militan, fanatik, özürlü kimseler burunlarını sokarlarsa hizmetler mıncıklanır ve hezimete dönüşür.
22. AK Parti iktidarı Türkiye’ye, Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir din, inanç, fikir hürriyeti getirmiştir. Bu hürriyet iğtinam edilerek yukarıda anlattığım hizmetler hayata geçirilmelidir.
23. Bu hizmetler ehliyetli kimseler tarafından Allah rızası için ihlâsla ciddiyetle yapılmalıdır.
24. Bu hizmetler birilerinin ün ve güç kazanmasına, zenginleşmesine alet edilmemelidir.
25. Seksen milyonluk Türkiye’de böyle hizmetleri yapabilecek sekiz kişi ancak çıkar. Bu sekiz kişi bir araya gelmeli ve Ümmete yol göstermelidir. (Bendeniz bunlardan biri değilim…)
26. Türkiye Müslümanları Singapur’dan ibret almalıdır. Eğitim konusunda o ülke dünya birincisi oldu, Türkiye liste diplerine düştü.
27. Büyük camilerin imamlarının, biri din, diğeri sosyal ve felsefî konularda olmak üzere yüksek lisansı ve doktora tezi olmalıdır.
28. Bunlar, dünyanın ünlü ve güçlü üniversitelerinde yapılmalıdır.
26 Aralık 2016 Pazartesi27 R.Evvel 1438
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- “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki takva dairesine girer, fenalıklardan sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 2/183)
- “Muhammed’in (aleyhissalatü vesselam) canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)
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