İllaki Başımıza Taş mı Yağmalı? 15

Cemal Nar / Habervaktim.com

“Evimizin içinde kendimizi güvende hissedemiyor, ailemize gelecek bir kötülükten gece gündüz endişe ediyoruz.” demiştik.

İşte size bir haber: “6 öğretmene tecavüze kalkıştılar”.

İzmir'de gönüllü öğretmenlik yapmaya giden 6 kadın cinsel saldırıya uğradı. Yaşları 26 ile 66 arasında değişen 6 öğretmene tecavüze yeltenen sapıklar gece yarısı kapıya dayandılar. 6 öğretmene tecavüze kalkıştılar.

İzmir'in Karabağlar İlçesi'ne bağlı bir köyde kursa gidemeyen 35 öğrenciye gönüllü olarak ders veren 6 kadın öğretmen, misafir olarak kaldıkları konteyner evde tecavüze uğramaktan son anda kurtuldu.

Saldırı, kadınların şikâyetçi olup dava açmalarıyla ortaya çıktı. S.C. (39), İ.P. (26), B.D. (26), E.Ş. (40), F.Ö. (66) ve B.Ö. (26) adlı 6 gönüllü öğretmen, 2015 yılının eylül ayında Karabağlar'a bağlı bir köyde yaşayan çocukların eğitimlerine destek olmak için gönüllü olarak çalışmaya karar verdi.

Haftanın belirli günlerinde köyün çocuklarıyla bir araya gelen 6 kadın öğretmen; matematik, Türkçe ve İngilizce dersleri vererek 35 çocuğun gelişimine katkıda bulundu.

Köyün kadınlarından T.D. (53), 14 Mayıs 2016'da gönüllü öğretmenleri akşam yemeği için evine davet etti. Akşam yemeğinin ardından öğrenci ve velilerle görüşen 6 öğretmen, saat 00.10'da geceyi geçirmek üzere T.D.'ye ait konteyner eve gitmek istedi. Bu sırada köy meydanında araç içinde alkol alan Y.I. (48), M.A. (36), M.B. (23) ve A.Ç. (18), kadınları ıslık çalıp laf atarak taciz etti. Araçtakilerle herhangi bir diyaloğa girmeyen öğretmenler, ev sahibi T.D. ile birlikte konteyner eve gitti.

İddiaya göre saat 01.30'da A.Ç.'yi gözcü olarak dışarıda bırakarak konteyner eve giden Y.I., M.A. ve M.B., kapıyı yumruklamaya başladı. İçeride korku dolu anlar yaşayan 6 öğretmenle ev sahibi T. D., çığlık atarak yardım istedi. Kadınların kaçamaması için ayakkabılarını uçurumdan aşağıya atan, araçlarının lastiklerini indiren saldırganlar, kapıyı zorlayarak içeriye girmeye çalıştı. Zanlılar, ev sahibi T.D.'nin erkek kardeşi H.Y.'nin olay yerine gelmesiyle kaçarak uzaklaştı.

Olayın ardından büyük şok yaşayan öğretmenler, 4 saldırgandan şikâyetçi oldu. İlk etapta zanlıların 4'ü de suçlamaları kabul etmedi. Dışarıda gözcü olarak beklediğini ikinci ifadesinde itiraf eden A.Ç., arkadaşlarının kadınlara tecavüz etmek amacıyla konteyner eve gittiğini söyledi. İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, zanlılar "mala zarar verme ve cinsel taciz" suçundan toplam 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlandı.” (http://www.habervaktim.com/haber/493652/6-ogretmene-tecavuze-kalkistilar.html)

Ne bekliyoruz?

İnsanların ırzına geçmek için artık gece kapıları yumruklanıyor!

Bu alkol, fuhuş, uyuşturucu ile mücadele etmeyen sistemi bitirmek ve barışı, huzuru, temiz toplumu getiren bir sistemi getirmek için, başımıza illaki gökten taş mı yağmalı?

Hey Müslümanlar, kendinize gelin! Özünüze dönün!

Bırakın doğunun batının karanlık dünya görüşlerini de atalarınızın aydınlık dünyası İslam’a gelin! Yetmez mi gurbet ellerde rezil rüsva olduğunuz?

(Son)