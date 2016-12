Akıl Paraşütü

M. Şevket Eygi



Akıl paraşüt gibidir. Yararlanmak için açmak gerekir.

* Bir latinciye:Zevzekliği bırak, şu soruma cevap ver… Japonlar o son derece zor yazılarıyla nasıl bu kadar ilerleyebildiler, yükselebildiler.

* İslamcı ve laik feministlere yüzüncü defa soruyorum: Devletin resmî vesikalarıyla serbestçe yapılan KDV’li yasal seks köleliği feminizme uygun mudur, değil midir

* Niçin susuyorsunuz… Son olimpiyatlarda, İngiltere dünya ikincisi olurken Türkiye niçin nal topladı…

* (Test sorusudur) Türkiyeyi kimler bu hale getirdi… Japonyada yaşayan Aynular mı… Andorralılar mı… İsveçliler mi… Türkiyeliler mi…Tannu Tuva halkı mı…

* Kadınlar ile erkekler her konuda eşit ise, orduların yarı personeli niçin kadın değil…

* İngiltere krallığının başında altmış dört yıldanberiKraliçeElizabet var. Orada cumhurbaşkanlığı seçimi yok,seçim kampanyası yok. Lütfen bu konuda ipe sapa gelir ciddî bir kompozisyon yazınız. (Laf salatası yapmayınız, sıfır alırsınız.)

* Keskin zekalılara bir soru: İngiltere bir krallık olduğu,laiklik olmadığı, din devlet birliği olduğu, Büyük Britanya bölümünde liselerde derslere başlamadan önce okulun kilisesinde her sabah âyin yapıldığı halde;en ileri demokrasi, en fazla insan hakları, en geniş adalet orada nasıl oluyor…

* Ülkemizde kadın ve kızlara yapılan taciz ve tecavüz vak’aları patladı. Toplumun bir bölümü seks manyağı haline getirilmek isteniyor.Küçük çocuklara tecavüz ediliyor.Öğrenci kıza tecavüz ediliyor, sonra vahşi şekilde öldürülüyor. Bir kediye bile tecavüz edildi, hayvan öldü.Bütün bu kötülüklerin ve fenalıkların ana sebeplerinden biri, bazı büyükgazetelerin ve tv’lerin aşırı müstehcen yayınlarıdır.Onlar hizaya getirilmezse, müstehcen yayın yapmak yasak edilmezse, yapanlara “yeteri” kadar ceza verilmezsetacizlerin ve tecavüzlerin önü alınamaz.

* Bir akşam yemeğini, Malta Çarşısında, Fatih camii kapısına yakın bir Suriye lokantasında yedim.Kasanın arkasına gelen duvarda bir Çerkez bayrağı resmi vardı.Lokantanın sahibi Suriye Çerkezi imiş…Malta Çarşısı Suriye lokantaları ile dolmuş.Yürürken kendimi Şam’da sandım.

* Çok cüz’ı de olsa, ateş olsam düştüğüm yeri yakamayacak derecede acz içinde de olsam, bir tesiri de olmasa; yazılarımla emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmaya devam edeceğim.Müslüman bir yazar olarak bu benim vazifemdir.

* Yaylar gerilmiş,oklar hedefe yönlendirilmiş… Kaza okları…

* O cami sırf Allah rızası için ihlasla temiz bir niyetle mi yapılmış…

* Açık oturumdauzun cam masa şiddetli bir yumrukla parçalanmış. Tek tük davetler alıyordum, onlara katılmamakla iyi ettiğimi bir kere daha anladım.

* Ölümü, âhireti,kabir ahvalini, Kıyamet’i, Mahkeme-i Kübrayı, hesap kitabı, Sırat köprüsünü, Cenneti, Cehennemi unutan bir toplum ıslah ve iflah olmaz.

* Cuma namazından sonra yine makbuzsuz para toplandı. Canım sıkıldı.

* Küçük camiin alt katında ikinci bir cemaat mahalli yapılmış. On birinci aydayız, havalar serinledi. Bütün pencereleri açmışlar, karşılıklı cereyanda kaldım, üşüdüm, rahatsız oldum.

* Erkek bir öğretmen kız öğrencisini öpmüş, kendisine çirkin mail’leratmış.Karma eğitim devam ettikçe, gelinlik kızlara genç erkek öğretmenler ders verdikçe bu gibi kötülükler devam edecektir. Kimseyi ve herkesi suçlamak istemem ama üzücü realiteyi de inkar etmem.

* Japonlar Müslüman değil ama İslam ahlakına bizden daha fazla sahipler. Biz Müslümanız ama Japonlar kadar ahlaklı değiliz. Bu nasıl oluyor…

* Amerika’dabir evde birlikte kalan birkaç öğrenci eskiciden20 dolara bir koltuk almışlar, temizlerken içinden bir zarf çıkmış. Kırk bin dolar…Eskici vasıtasıyla koltuğun sahibini bulmuşlar, parayı vermişler. O da çocuklara biner dolar hediye etmiş.Bu konuda bir sorum var, bilin nedir…

* Dünyanın çeşitli yerlerinde depremler oluyor.Mega kent İstanbul büyük depremini bekliyor. Büyük depremin ayak sesleri duyuluyor. Biz ne yapıyoruz… Hazırlık var mı… Tedbir alınıyor mu…

* Herifin biri “Yiyorsam mirî malı (devletin, belediyelerin malını) yiyorum, sana ne!..” demiş. Mirî malı halkın malıdır, saçı bitmedik yetimlerin malıdır, fakirlerin malıdır. Haksız yere yiyenlere ateştir. Mirî malı senin benim hepimizindir. yedirtmeyelim.

* Vakıf medrese, tekke, imaret, taş mektep binalarının vakfiyelerinde, lanet şartı bulunmaktadır. Bu binalar ancak ve ancakvakfiyelerine uygun şekilde kullanılabilir. Kesinlikle ona buna peşkeş çekilemez, verilemez. Eski büyük birmevlevihanenin cami ve zikir mekanındabir müddet önce düğün yapıldığını duydum, çok üzüldüm. Tek parti zamanında kafirler bu işi yapıyordu, bugünkü bazı siyasal İslamcılar nasıl yapabiliyor…

27.12.2016