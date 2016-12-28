Rusya’ya ‘kim, kimler’, neden savaş açtı?

Yiğit Bulut / Star

Son 10 gün içinde “aramızdan ayrılan” Rus diplomatlar, suikaste uğrayan Büyükelçi ve stratejik bilgiye sahip Rus personeli-Rusya’nın sesi olan KIZILORDU KOROSU’nu taşırken, SSCB’nin dağıldığı günün yıldönümünde, Lazkiye yolunda düşen Rus uçağı…

“Kaza mı değil mi” kesin sonucu henüz bilmiyoruz…

Bakınca, “birileri” için “normal” görünse dahi, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminde Türkiye’nin yanında durmuş bir Rusya’nın başına gelenler bana göre “normal dışı”!

Evet, lafı hiç saklamayacağım; Türk uçağı “GÖRÜNÜMLÜ” F-16’nın, Rus savaş uçağını düşürmesinden bugüne yaşananlar bence “normal dışı”!

“Neden” diyeceksiniz…

Cevabı çok zor değil. 1997’de “YENİ BİR YÜZYIL İÇİN STRATEJİ BELGESİ”ni üreten NEO-CON güçler, “Orta Doğu’yu ve Orta Asya’yı kontrol altına alıp, Türkiye’yi parçalamayı-etkisizleştirmeyi hedeflerken aslında bir hedefleri daha vardı; Rusya’yı ilk etapta ekonomik olarak zayıflatmak, sokakları karıştırmak ve sonrasında yapabilirlerse PARÇALAMAK…

O günden sonra dönem dönem “gündem değişse bile bu hedeflerinden hiç vazgeçmediler… BU NOKTADA ÇOK ÖNEMLİ BİR NOT DÜŞMEM GEREKLİ; BUNU YAPAN ABD RESMİ GÜÇLERİ DEĞİL, ABD HALKINI VE ABD HÜKÜMETLERİNİ DE BASKI ALTINA ALMAYA ÇALIŞAN NEO-CON YAPILAR! ASLINDA AMERİKAN HALKI’NA DA DOST DEĞİLLER!

Sevgili dostlar, durum çok açık; 1997’de Bill Clinton döneminde başlayan sonrasında Obama-Hillary çizgisinde DERİN YAPILAR İÇİNDE devam eden TÜRKİYE-RUSYA-ORTA ASYA-ORTADOĞU oyunu, bugün FETÖ gibi terör örgütlerinin de tam olarak devreye alındığı kapsamlı bir SALDIRI’ya dönüştü… Hillary Clinton’ın FETÖ ile organik ilişkisi ile gündeme gelen DETAYLAR VE 15 Temmuz sonrası Türkiye-Rusya düşmanlığına dönüşen SALDIRI dinamikleri çok ama çok iyi anlaşılmalı…BURADA YUKARIDA DÜŞTÜĞÜM NOTU TEKRAR ETMEK İSTİYORUM; BUNU YAPAN ABD RESMİ GÜÇLERİ DEĞİL, ABD HALKINI VE ABD HÜKÜMETLERİNİ DE BASKI ALTINA ALMAYA ÇALIŞAN NEO-CON YAPILAR ! BU YAPILAR AYNI ZAMANDA TRUMP’A DA DÜŞMAN VE O’NU DURDURMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR… Trump yönetiminin de en büyük düşmanı bu YAPI olacak!

Sonuç: Yazacak daha çok detay var ama şimdilik bu kadarını paylaşabilirim. Bir detaya dikkat çekmem gerekli; FETÖ’nün Rusya ile SSCB içinde yer alan Türki Cumhuriyetlerde’ki okullarında yetiştirdiği adamlar, RUS havayolları dahil birçok alanda “teknik personel” olarak çalışıyor!! Rusya, acil olarak FETÖ koduyla “yetiştirilen” ve her alana sokulmuş olabilecek bu elemanlara önlem almalı ve bu okullar acil kapatılmalı!

Sorgulamaya devam edeceğiz…

Devam edeceğiz…