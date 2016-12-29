Futbol katledilmek üzere!

Kemal Belgin / Milli Gazete



Biliyorum değerli okurlar, benden tek maç eksikli ilk devrenin şöyle bir genel değerlendirmesini bekliyorsunuzdur. Yapacağız tabii ki... Zamanımız var... Ancak ne var ki bu konudaki ilk düşüncemi hemen aktarayım bari... Acaba bu bir eksik haftayı araya sıkıştıramaz mıydık Öyle ya hafta arası boş haftalar vardı. Ama bizim bugünkü federasyonumuzdan bekleyebileceğimiz çok artı bir durum olmadığını da açıkça görüyoruz.

Şimdi gelelim şu hakem kararlarının video ile değerlendirilme işine... Bizim ekranların yorumcularının büyük bölümü FİFA’nın böyle bir hazırlık içinde olduğunu belirtip duruyorlar. Ama bunları söylerlerken futbolun katledileceğinden tek kelam dökülmüyor ortaya... Hatırlarsanız, çünkü çok değil sadece bir kaç sene geçti üzerinden... Neyin mi Şu çizgi hakeminin kullanılması meselesinin! Var mı şimdi bizim ligde Yok... Neden mi Çünkü maçın hakemi, hatta yardımcıları bile neredeyse birbirine düşeceklerdi.

Evet, bu pozisyonların videoda izlenip yeniden bir karar alınması veya verilmemiş ise bir karara varılması resmen ve alenen futbolun katli demektir. Maç sırasında bir hakem bir pozisyon için verdiği kararın hatalı olduğu ortaya çıkarsa, siz o maçı oynayan oyucuların lehte veya aleyhtekilerin neler yapabileceklerini düşünebiliyor musunuz Diyeceklerdir ki, voleybolda olduğu gibi her devrede ikişer itiraz hakkı olsun! Vay be! Peki, o zaman hakem bir devre üç penaltı ve iki kırmızı kart göstermişse hangi ölçüyle itiraz edeceksiniz Devam edelim... Böyle bir rezalet sonrası maç kaç saatte biter acaba Saat 15’de başlayan bir maçın sonrasındaki acaba kaça göre ayarlanabilir Herhalde beş saat sonrasına falan... Diyelim ki video arızalandı. Vay anam vay! Yeniden işler hale getirilmesi iki saati alırsa veya en kısa biçimde yarım saati geçerse siz sahadaki futbolcuların halini düşünebiliyor musunuz Ne yani soyunma odasına gidip oradan mı dönecekler

Özetle bu video işi bırakın uygulanmasını, düşünülmesi bile eşyanın tabiatına aykırıdır. Daha doğru bir deyişle futbolu katletmektir. Ve başta eski hakemlerin olmak üzere böyle bir uygulamanın felaket getireceğini belirtmemeleri de düşündürücüdür. Hele hele kendileri faal hakemlik yaparken verdikleri yanlış ve takım yakan kararları hatırlayabilseler...

Ben bugün Futbol Federasyonu başkanı olsam böyle bir uygulamanın düşünülmesinin bile felaket olacağını belirtir, Türkiye olarak şiddetle karşısında duracağımı açıklardım. Ve hatta illaki uygulanacaksa, tıpkı çizgi hakemini kaldırdığım gibi bunun asla benim futboluma yansımayacağını da açıklardım.

Şimdi gözüm kulağım, başta bizimkiler olmak üzere, dünya hakemleri üzerindedir. Çıksınlar, böyle bir uygulama geldiğinde maç yönetmeyeceklerini açıklasınlar. Boykot ilan edeceklerini ifade etsinler. Çünkü böyle bir uygulamada onlar artık bir hiç olacaklardır. Hem de tek ve en yetkili futbol görevlisi iken...



