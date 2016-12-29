Siyonizmin en Büyük Zararı Yahudilere Olacaktır

M. Şevket Eygi



* İSRAİL Oğulları ve Yahudiler için en zararlı, en kötü, en ölümcül şey Siyonizmdir.

* Siyonizm Yahudilerin başına büyük felaketler getirecektir.

* Siyonizm Tevrat’a kökten temelden aykırıdır.

* Siyonizm, Tevrat açısından bir küfür ideolojisidir.

* Bana inanmıyorsanız, anti-siyonist hahamlara, bilhassa Neturei Karta rabbilerine sorunuz. Benden daha ağır konuşacaklardır.

* Birçok akıllı ve kültürlü görünen cin fikirli Yahudinin Siyonist olması, onların haklı olduklarına delalet etmez.

* Aklın ve kültürün yanına sağduyu ve bilgelik ilave etmek gerekir.

* İsrail’in elindeki nükleer silahların zararı en fazla Yahudilere dokunacaktır.

* Nükleer silahları, ordusu, maddî gücü İsraili kurtarmaya, ayakta tutmaya yetmeyecektir.

* Büyük gazaba ve azaba uğrayacaklardır.

* 2022 tarihini hafızanıza iyice kayd ediniz.

* Maalesef korkunç dehşetli facialar yaşanacaktır.

* Ortadoğu’da âdil ve kalıcı bir barış yapılamamasının baş sorumlusu ve suçlusu Siyonistlerdir.

* Siyonizm ideolojisi Musevilik ile uyuşmaz ve bağdaşmaz.

* Siyonizmi çıkartanlar gerçek dindar Yahudiler değildi.

* Siyonistlerin içinde bir sürü ateist, dinsiz bulunmaktadır.

* Ortodoks Museviliğin öğretilerine göre, Yahudilerin yaşadıkları ülkelere sâdık olmaları ve onların hayrına dua etmeleri gerekir.

* Siyonistler, Hıristiyan ve İslam dünyasını bozmak, aliene etmek için, Tevrat’a aykırı bir yığın kötülük yapmışlardır.

* Şu anda İsrail hapishanelerinde bir sabık cumhurbaşkanı ile bir de sabık başbakan bulunmaktadır.

* Onların büyük kısmı Museviliğe ve Tevrat’a hıyanet etmiştir.

* Onlar için İncile ve Kur’ana uymuyorlar demiyorum, kendi kitaplarına Tevrata aykırı işler yapıyorlar diyorum.

* Yapmaları mutlaka gereken, lakin kesinlikle yapmak istemedikleri şeyler var.

* Birincisi: Siyonizmi terk etmek, Filistinlilerle anlaşmak ve Kurulacak Filistin devleti bünyesinde yer almak.

İkincisi: Filistinlilerden aldıkları toprakları iade etmek.

* Filistin Filistinlilerindir.

* Kudüs Müslümanların, Hıristiyanların, Musevilerin kutsal şehridir.

* Önümüzdeki beş yıl acayip ve dehşetli hadiselere gebedir.

* Henüz vakit ve fırsat vardır. Bu vakti ve fırsatı değerlendirmek gerekir.

* Avrupa Yahudileri kovduğu, onlara hayat hakkı tanımadığı zamanlarda Osmanlı İslam devleti, Hilafet Yahudilere kucak açmıştı.

* Siyonistler Osmanlı devletini ve Hilafetini yıkmakla sadece İslam dünyasına değil, bütün insanlığa ve bu arada Yahudilere kötülük etmiştir.

* Siyonistler birinci Haçlı seferinden sonra Kudüs ve çevresinde kurulan Frank devletinden ibret alsınlar. O devlet tarihî bir arızaydı ve yüz yıl kadar yaşayabilmiştir.

* Yahudi halkı, anti-siyonist hahamların ve bilgelerin uyarılarına kulak vermelidir.

* Bir kitabına “Kahr Olsun Şeriat” başlıklı bir bölüm koyan Kemalist Moiz Kohen Tekin Alp, Müslümanlarla Musevilerin arasındaki barışı dinamitlemiştir.

* İnternetten İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer dillerde “İsrail’in sonu” ve benzeri kelimelerle arayınız, karşınıza muazzam miktarda ibretli referans çıkacaktır.

* Bendeniz antisemit değilim, anti siyonistim. Şiddete ve teröre başvurmamak şartıyla konuşup yazabilirim.

* Müslümanım ama İslamcı değilim.

* Bu yazım Tevrat’a inanan Yahudiler için uyarı mahiyetindedir.

* Tarih boyunca çok arızalar görülmüştür. Bunlar devamlı olmamıştır.

* Mülk Allahındır.

* Birleşmiş Milletlerin, bugünkü İnsan haklarının olmadığı devirlerde, Osmanlı İslam Hilafeti ülkesindeki Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler barış içinde yaşamıştır.

* Zulme karşıyım… Kan dökülmesini istemiyorum… Yakın bir gelecekte, Ortadoğuda milyonlarca insanın ölmesini istemiyorum… Savaş istemiyorum… Âdil ve kalıcı bir barış istiyorum… Âdil ve kalıcı olmayan bir barışın gerçek barış olmadığını biliyorum.

* Neturei Karta hahamlarının ve diğer anti Siyonist haham ve bilgelerin Siyonizm ve İsrail konusunda doğruyu söylediklerini düşünüyorum.

29.12.2016

