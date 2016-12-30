Gerçek ve Sahte Hizmet

CAMİNİN içine ve minaresine hoparlör tesisatı kurmak… Camiye halı sermek… Camiye modern ve lüks wc yaptırmak… Din görevlilerine meşruta (lojman) yaptırmak… Böyle şeyler din hizmeti değildir.
Gerçek din hizmetleri şunlardır:
İman, İslam, Kur’an, Sünnet, Şeriat, İslam ahlakı hizmetleri.
Bu hizmetler lafla, kuru edebiyatla yapılamaz.
Dosdoğru yapılmalıdır.
Dosdoğru hizmetlerin şartları vardır:
Birincisi: İhlasla, Allahın rızasını kazanmak için yapılacaktır.
İkincisi: İslamî hükümlere, prensiplere uygun şekilde yapılacaktır.
Üçüncüsü: Kur’anın, Sünnetin, islamî ilimlerin, hikmetin ışığında yapılacaktır.
Dördüncüsü: Planlı ve programlı bir şekilde yapılacaktır.
Beşincisi: Ehliyetli, liyakatli, icazetli kimseler tarafından yapılacaktır.
Altıncısı: Denetimli ve kontrollü yapılacaktır.
Yedincisi: Bu hizmetlerin içine kesinlikle din sömürüsü karıştırılmayacaktır.
Sekizincisi: Hizmetlere benlik, şahsiyat, şahsî menfaat, ün, alkış karıştırılmayacaktır.
Dokuzuncusu: Hizmetler süflî politikanın ve beşerî ihtirasların dışında ve üzerinde tutulacaktır.
Onuncusu: Başarı Allah’tandır. Başarılı olmak için bütün sebeplere tevessül edilecektir.
Sadece cami binası yaptırmakla hizmet edilmiş olmaz.
Camiin imamının kaliteli ve ehliyetli olması gerekir.
Vasıflı, ehliyetli, liyakatli, icazetli imam, binadan önemlidir. Kaliteli imam yoksa cami harap olur.
Cami binası için büyük paralar harcanıyor ama imam yetiştirmek için hiçbir çalışma yok. Böyle hizmet olmaz.
En büyük hizmetler şunlardır:
1. İslama, Kur’ana, Ümmete, insanlığa hizmet edecek çok güçlü, vasıflı, muhlis ve muslih ulema, fukaha ve şeyh yetiştirmek.
2. Çok güçlü ve vasıflı ziyalı Müslümanlar yetiştirmek.
3. Çok güçlü ve vasıflı Müslüman subaylar yetiştirmek.
4. Çok güçlü ve vasıflı öğretmenler, eğitimciler yetiştirmek.
5. Çok güçlü ve vasıflı idareciler yetiştirmek.
6. Güçlü İslam medreseleri açmak.
7. Güçlü İslam mektepleri açmak.
8. İş, çalışma hayatını tanzim için fütüvvet teşkilatı kurmak.
9. Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmak.
10. İslamî hisbe teşkilatı kurmak.
11. Güçlü gazeteler dergiler yayınlamak, tv kanalları çalıştırmak.
Din iman elden gidiyor, memleket fitne ve fesat yangınları içinde kavruluyor, bizimkiler cami avlusuna hela yaptırıyor, minareye daha güçlü hoparlör taktırıyor. Vah vah.
Dine, imana, Kur’ana hizmet:
* Allahın isteğine ve rızasına göre yapılmalıdır.
* Resulullah Efendimizin (Salat ve selam olsun ona) metodunu ve Sünnetine uygun şekilde yapılmalıdır.
* Hikmetin ışığında ve rehberliğinde yapılmalıdır.
İhlasla yapılmayan hizmetler boşa gider.
Hizmetin içine asla ve asla benlik ve zengin olma emeli karıştırılmamalıdır.
Cahiller, iyi niyetli olsalar da hizmet edemez.
İlimsiz irfansız hikmetsiz hizmet olur mu?
Uçmayan muhteremleri uçurup duranlar nasıl hizmet edecek?
Hizmet için yeni lirayla yüz milyon lira harcandı… Bunun bir lirası bile israf edilmeyecek, lüzumsuz yere harcanmayacaktır.
Hizmet erbabı israf yapamaz, lüks hayat süremez.
Hizmet erbabı, beş yıldızlı içkili, fuhuşlu lüks otellerde konaklayamaz.
Hizmet erbabı lüks lokantalarda yemek yiyemez, iftar ziyafeti veremez.
Ben diyenler, biz diyemeyenler hizmet edemez.
Cemaat ve tarikat holiganları, militanları, fanatikleri hizmet edemez.
Ümmet bilincine sahip olmayanlar nasıl hizmet edebilir?
Zamanın İmamına biatli ve itaatli olmayanların hizmetleri mükemmel olmaz…
Allah yolunda ihlasla cehd ve gayret gösterenlere Allahü Teala rehberlik eder, onlara yol gösterir.
Allah için kurban, küp için kavurma zihniyetliler dıştan hizmet edermiş gibi görünür ama onlarda gerçek hizmet yoktur.
İhlasla doğru dürüst yapılmayan sözde hizmetler için milyarlarca dolar harcansa bile netice alınmaz, zafere ulaşılmaz.
Makyavelist ahlakla hizmet olmaz.
Yalanla, dolanla, halkı aldatarak, cahil Müslümanları kaz gibi yolarak, inek gibi sağarak hizmet olmaz.
Evet hizmet… Lakin dosdoğru hizmet…
Ey benliğinin, nefs-i emmaresinin, ihtiraslarının kölesi, sen nasıl hizmet edebilirsin…
Allahım, bizleri Senin rızana muvafık hizmet edenlerden eyle.
30.12.2016
30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
- Başkanlık sistemi anketi / KATILÇin'den flaş Türk Lirası kararıÇalışanı intihar edince istifa ettiTSK açıkladı: 26 üst düzey hain öldürüldü!Mekke'de yangın: 1 kişi öldüSeçimler 3 Kasım 2019'da yapılacakİşte Erdoğan'ın dün bahsettiği o makalenin detaylarıŞehit ve gazi yakınlarına yüzde 50 elektrik indirimi!Bugün okunması tavsiye edilen dualarAnayasa teklifi komisyonda kabul edildi
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
İmsak 06:49 Güneş 08:22 Öğle 13:14 İkindi 15:31 Akşam 17:53 Yatsı 19:19
- 9°C Adana
- 5°C Adıyaman
- -3°C Afyon
- 10°C Ağrı
- 6°C Amasya
- -2°C Ankara
- 5°C Antalya
- -1°C Artvin
- -1°C Aydın
- 0°C Balıkesir
- BIST: 77.836 0.37
- Altın: 131,029 0.85
- Dolar: 3,5184 -0.70
- Euro: 3,6899 0.24
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 900 yıllık Medrese bakımsızlıktan çöktü
- Sosyal medya onları konuşuyor!
- Antalyalı imam Facebook'a rakip oldu
- Ağaoğlu'nun damadı hakkında bilinmeyenler ortaya çıktı!
- Emrah serveti reddetti
- Erdoğan rica etti! Hülya Avşar yapacak
- Hac kayıtları başlıyor!
- 21 gün içinde nikah masasına oturan Helin Avşar boşandı!
- Şevket Hoca kalp krizi geçirdi
- Nevşin Mengü'den 'porno'lu gönderme
- Nazlı Ilıcak'a kızından kötü haber!
- Ağaoğlu damadına bakın ne hediye etti!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.