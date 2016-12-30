Gerçek ve Sahte Hizmet

M. Şevket Eygi



CAMİNİN içine ve minaresine hoparlör tesisatı kurmak… Camiye halı sermek… Camiye modern ve lüks wc yaptırmak… Din görevlilerine meşruta (lojman) yaptırmak… Böyle şeyler din hizmeti değildir.

Gerçek din hizmetleri şunlardır:

İman, İslam, Kur’an, Sünnet, Şeriat, İslam ahlakı hizmetleri.

Bu hizmetler lafla, kuru edebiyatla yapılamaz.

Dosdoğru yapılmalıdır.

Dosdoğru hizmetlerin şartları vardır:

Birincisi: İhlasla, Allahın rızasını kazanmak için yapılacaktır.

İkincisi: İslamî hükümlere, prensiplere uygun şekilde yapılacaktır.

Üçüncüsü: Kur’anın, Sünnetin, islamî ilimlerin, hikmetin ışığında yapılacaktır.

Dördüncüsü: Planlı ve programlı bir şekilde yapılacaktır.

Beşincisi: Ehliyetli, liyakatli, icazetli kimseler tarafından yapılacaktır.

Altıncısı: Denetimli ve kontrollü yapılacaktır.

Yedincisi: Bu hizmetlerin içine kesinlikle din sömürüsü karıştırılmayacaktır.

Sekizincisi: Hizmetlere benlik, şahsiyat, şahsî menfaat, ün, alkış karıştırılmayacaktır.

Dokuzuncusu: Hizmetler süflî politikanın ve beşerî ihtirasların dışında ve üzerinde tutulacaktır.

Onuncusu: Başarı Allah’tandır. Başarılı olmak için bütün sebeplere tevessül edilecektir.

Sadece cami binası yaptırmakla hizmet edilmiş olmaz.

Camiin imamının kaliteli ve ehliyetli olması gerekir.

Vasıflı, ehliyetli, liyakatli, icazetli imam, binadan önemlidir. Kaliteli imam yoksa cami harap olur.

Cami binası için büyük paralar harcanıyor ama imam yetiştirmek için hiçbir çalışma yok. Böyle hizmet olmaz.

En büyük hizmetler şunlardır:

1. İslama, Kur’ana, Ümmete, insanlığa hizmet edecek çok güçlü, vasıflı, muhlis ve muslih ulema, fukaha ve şeyh yetiştirmek.

2. Çok güçlü ve vasıflı ziyalı Müslümanlar yetiştirmek.

3. Çok güçlü ve vasıflı Müslüman subaylar yetiştirmek.

4. Çok güçlü ve vasıflı öğretmenler, eğitimciler yetiştirmek.

5. Çok güçlü ve vasıflı idareciler yetiştirmek.

6. Güçlü İslam medreseleri açmak.

7. Güçlü İslam mektepleri açmak.

8. İş, çalışma hayatını tanzim için fütüvvet teşkilatı kurmak.

9. Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmak.

10. İslamî hisbe teşkilatı kurmak.

11. Güçlü gazeteler dergiler yayınlamak, tv kanalları çalıştırmak.

Din iman elden gidiyor, memleket fitne ve fesat yangınları içinde kavruluyor, bizimkiler cami avlusuna hela yaptırıyor, minareye daha güçlü hoparlör taktırıyor. Vah vah.

Dine, imana, Kur’ana hizmet:

* Allahın isteğine ve rızasına göre yapılmalıdır.

* Resulullah Efendimizin (Salat ve selam olsun ona) metodunu ve Sünnetine uygun şekilde yapılmalıdır.

* Hikmetin ışığında ve rehberliğinde yapılmalıdır.

İhlasla yapılmayan hizmetler boşa gider.

Hizmetin içine asla ve asla benlik ve zengin olma emeli karıştırılmamalıdır.

Cahiller, iyi niyetli olsalar da hizmet edemez.

İlimsiz irfansız hikmetsiz hizmet olur mu?

Uçmayan muhteremleri uçurup duranlar nasıl hizmet edecek?

Hizmet için yeni lirayla yüz milyon lira harcandı… Bunun bir lirası bile israf edilmeyecek, lüzumsuz yere harcanmayacaktır.

Hizmet erbabı israf yapamaz, lüks hayat süremez.

Hizmet erbabı, beş yıldızlı içkili, fuhuşlu lüks otellerde konaklayamaz.

Hizmet erbabı lüks lokantalarda yemek yiyemez, iftar ziyafeti veremez.

Ben diyenler, biz diyemeyenler hizmet edemez.

Cemaat ve tarikat holiganları, militanları, fanatikleri hizmet edemez.

Ümmet bilincine sahip olmayanlar nasıl hizmet edebilir?

Zamanın İmamına biatli ve itaatli olmayanların hizmetleri mükemmel olmaz…

Allah yolunda ihlasla cehd ve gayret gösterenlere Allahü Teala rehberlik eder, onlara yol gösterir.

Allah için kurban, küp için kavurma zihniyetliler dıştan hizmet edermiş gibi görünür ama onlarda gerçek hizmet yoktur.

İhlasla doğru dürüst yapılmayan sözde hizmetler için milyarlarca dolar harcansa bile netice alınmaz, zafere ulaşılmaz.

Makyavelist ahlakla hizmet olmaz.

Yalanla, dolanla, halkı aldatarak, cahil Müslümanları kaz gibi yolarak, inek gibi sağarak hizmet olmaz.

Evet hizmet… Lakin dosdoğru hizmet…

Ey benliğinin, nefs-i emmaresinin, ihtiraslarının kölesi, sen nasıl hizmet edebilirsin…

Allahım, bizleri Senin rızana muvafık hizmet edenlerden eyle.

30.12.2016

