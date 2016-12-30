30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
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  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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“Her yıl hazırlanan bir tuzak: “Moda…”

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Feyzullah Birışık

Batının kültürünü ve dinini islam âlemine tanıtmak isteyen şeytan moda diye bir şey üretir… Bu modanın tutması için de insan cinsinden şeytanlar üzerinden gerek sinema, gerek spor gerekse adına sanat dünyası koydukları sanatçıları ekrana taşıyıp meşhur ederler…

Meşhur olan kişiler sevenleri tarafından her konuda örnek alınacağını bilirler… Artık o kişilerin reklamlarda kullanılma vaktinin geldiğini bilirler… Gerek saç modeli, gerek üzerindeki elbise modelleri, gerek evinde yapılan röportajlarla perde ve ev içi eşyaları modeli ekranda pazarlanır… Ertesi gün pazarlanan ürünler tüm ülkeye gönderilir… Bir bakmışsınız ki ortalık moda rüzgârının etkisi altına girmiş…

Moda tuzağı kişinin özel zevkine müdahale eden, ihtiyaç olmayan ürünleri satın aldırtıp israfa sürükleyen, batının geleneklerini ya da dini argümanlarını sevdirten tam bir şeytani tuzaktır

Moda bahanesiyle yapılmak istenen ve yapılan tahribatlara baktığımızda şunları görürüz;

  • Mankenlere başörtü ve pardösü giydirilerek tesettürü moda haline getirdiler.
  • Mankenler daracık pardösüler giyerek bayanların dar pardösü giymelerine sebep oldular.
  • Gençlerimizin saç modelleriyle oynadılar… Amerika sokaklarında mı yürüyoruz belli değil!
  • Başı açık olanlar da moda tuzağına alındı… Moda bahanesiyle bedenleri daha da çıplak hale geldi…
  • Moda bahanesiyle bir ülkenin kültürüyle oynadılar…
  • Moda bahanesiyle tesettürün içini boşalttılar.

Değerli kardeşim..!

 Modaya kurban gidenler batıdan gelen gerek giyimlerinde gerek ev eşyalarında gerekse saç modelleriyle batılılara karşı istem dışı bir sevgi ve sempati beslediler… Odaları o sanatçıların resimleriyle doldu… Bugün saç modelini seven, yarın dinini de sevecektir kuşkusuz… Bu tehlikeyi bakın Allah’ın resulü nasıl işaret ediyor;

  • “Sizler karış karış, arşın arşın sizden öncekilerin yolunu izleyeceksiniz/onların inançları ve yaşayışlarını ölçü edineceksiniz. İnsanın giremeyeceği küçük bir keler / kertenkele deliğine girecek olsalar, siz de onları takip edeceksiniz.” (Hz. Peygamberin gelecekle ilgili bu ürpertici açıklaması üzerine biz sahâbîler) sorduk: "Ya Resûlallah! (İzlerini takip edeceğimiz bu topluluklar) Yahudiler ve Hristiyanlar mı olacak?" Şöyle buyurdu: “Ya başka kimler olacaktı?1
  • “Ümmetim kendisinden önceki ümmet topluluklarının bir kısmını karış karış, arşın arşın izlemedikçe kıyamet kopmayacaktır.” Sahâbîler tarafından soruldu: "Arkaları sıra gidilecek olan bu topluluklar Farslılar ve Rumlar (İranlılar ve Doğu Bizanslılar) mı olacak Ya Resûlallah!" “İnsanları onlar temsil etmiyorlar mı? (Elbet onlar olacaklar.)”2

 

 

1Buhari 2 Feyzül-Kadîr

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