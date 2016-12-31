Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

FETÖ’cü subayların 15 Temmuz darbe girişiminden önce PKK/PYD yöneticileriyle İncirlik Üssü’nde buluştukları ortaya çıkmıştı.. Darbe günü FETÖ’cü subaylar NATO’nun kendilerini desteklediğini söylemiş diğer subaylara. ABD’nin organize ettiği buluşmaya Türkiye’nin NATO müttefiki birçok ülkeden temsilcileri de katılmış. Yani herkes işin içinde.

Bu arada; NATO’daki 2 subaydan biri FETÖ’cü imiş.. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda NATO karargâhlarının FETÖ yuvası haline geldiği ortaya çıkmıştı. NATO’da görevli 237 Türk subayından 200’ü 15 Temmuzdan sonra kayıplara karıştı..

Peki, NATO’nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı açıklamaya ne demeli. Türkiye’nin Brüksel’de görevli subayları görevden uzaklaştırmasının ittifakı “zayıflattığını” söylüyor. Pişkinliğe bakar mısınız? İttifakı zaafa uğratan örgütün, ittifak üyelerinden birine yönelik darbe planının içinde olması değil, onların tesbit edilip görevden uzaklaştırılması ittifakı zaafa uğratıyor..

Türkiye; NATO’nun tavrını ittifak ahlakına ve namusuna karşı bir zaaf olarak görürken, FETÖ’cüler, NATO’nun kendilerini sattığını, kullanıp attığını düşünüyor..

Cumhurbaşkanı TÜBİTAK bilim ödülleri töreninde bu konuları da kapsayan konuşmasını yaparken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu “ABD, Fırat Kalkanı’nı desteklemiyor” dedi.

Bu arada; artık Syces-Picot değil, Erdoğan-Putin deklarasyonu geçerli bölgede. İran da bu deklarasyona destek veriyor.. Esed ile bir görüşme söz konusu değil. Terör örgütü YPG de müzakerelerde olmayacak. ABD de masada değil. Zaten NATO ve ABD ya da diğer NATO ülkeleri YPG’ye silah desteği veriyorlar ve Fırat Kalkanı’nı desteklemiyorlar. Astana’daki zirve, Ankara’nın gözetiminde olacak. Bu arada; YPG telaşlanmaya başladı. ABD ile vardıkları mutabakat, AB ve NATO desteği de havada kaldı. Sahi şimdi “Haçlı”larla kurdukları ittifak ne olacak! Amerikan bayrağına selam duran Marksistler şimdi ne yapacaklar! Amerikan lejyonu olarak belki başka uzak yerlerde kendilerine yeni işler bulabilirler!

Erdoğan, TÜBİTAK’taki konuşmasında NATO’ya da ABD’ye de ateş püskürdü. PYD konusunda “Sizler terör örgütlerine bu bölgede her türlü silah yardımı yaparsanız ondan sonra bunu bir kılıfa koyarak, ‘Hayır, biz silah göndermiyoruz; mühimmat gönderiyoruz’ derseniz kusura bakmayın, bunu biz yutmayız” dedi. Kamuoyunda NATO itibarı da, ABD itibarı da telafisi güç bir yara almış durumda.. Türkiye’de genel algı şu: ABD ve NATO, hem FETÖ, hem PYD/PKK ve hem de DAEŞ konusunda bölge ülkeleri, halkı ve Türkiye karşı açık ve kaba bir ihanet içinde! İkiyüzlü..

Erdoğan “KUSURA BAKMAYIN, BUNU BİZ YUTMAYIZ” diyor. Türkiye’ye silah satışı şartlı, pahalı, peşin, kongrenin onayına bağlı, ama Türkiye’ye karşı terör faaliyetleri yürüten örgütlere bedava! Bunun anlaşılır bir açıklaması olamaz. Erdoğan’ın şartı açık ve net: “STRATEJİK ORTAKSAK, AYNI İTTİFAK İÇİNDE İSEK BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YANINDA YER ALMAYACAKSINIZ”.

Cumhurbaşkanı Erdoğan batılı müttefiklerin, koalisyonun El Bab harekâtına bir katkı sağlamamasından şikâyetçi. “Düşünebiliyor musunuz, biz NATO’da sizinle beraberiz. NATO’da sizlerle beraber olduğumuz halde siz bu destekleri bize değil, bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Yoksa NATO’daki ortağınız bölücü terör örgütleri midir? Nasıl oluyor da siz bu bölücü terör örgütleri olarak kabul ettiğiniz bu örgütlere, bu tür destekleri veriyorsunuz? Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bunu yutmamız mümkün değil. Eğer biz NATO ittifakı içerisinde berabersek, eğer biz stratejik ortaksak, eğer biz model ortaksak o zaman siz, bizim yanımızda yer alacaksınız. Bölücü terör örgütünün yanında yer almayacaksınız” diyor Erdoğan.

Bir de Türkiye’yi DAEŞ’e yardım etmekle suçlayan bunlar değil mi?! Artık ABD’li stratejistler de ABD ve NATO’nun DAEŞ’e destek verdiğini itiraf ediyorlar ve bunun yanlış olduğuna dikkat çekiyorlar..

Bu stratejinin adı da “Eşek arısı kovanı stratejisi” imiş. CIA eski ajanı Edward Snowden, CIA, İngiltere ve Israil istihbarat servisi MOSSAD ile birlikte, IŞİD’in ortaya çıkışı için zemin hazırladığını ileri sürdü. The Intercept adlı haber sitesinde yer alan haberde Edward Snowden şu tespitlerde bulunuyor; “Bu 3 ülkenin gizli servisleri bir araya gelerek terörist bir organizasyon meydana getirdiler. Amaç ‘eşek arısı kovanı stratejisi’ uygulayarak tüm radikalleri bir araya toplamak”. Eski ajan “Israil’in korunmasının tek yolu sınırlarında bir düşman oluşturmaktır. Bu nedenle de IŞİD oluşturuldu. Ebu Bekir el-Bağdadi uzun yıllar MOSSAD’dan askeri eğitim aldı. Aynı zamanda hitap etmeyi ve insan kitlelerini etkilemeyi de öğrendi” diye de ekliyor.

NATO bu süreçte ABD ile birlikte suçüstü oldu.. PKK ya da FETO, DAEŞ hepsi ile NATO ABD üzerinden terör örgütleri ile ilişkilendirilmiş. Batıda ne basın, ne STK’lar, ne de siyasiler bu utanç verici durumu konuşmuyorlar. NATO’ya akredite Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nin terörle örgütleriyle ilgili bir yayınına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizim yıllardır dile getirdiğimiz PKK ile YPG, HPG, KCK gibi yapıların aynı örgütler olduğunun kapsamlı bir araştırmayla ispatlandığını gördük. 2014-2015 yıllarını kapsayan bu akademik çalışma, altını çiziyorum, çok güzel bir ifade. ‘Ölüler yalan söylemez’ başlığını taşıyor. Terör örgütünün kendi internet sitesinde çatışmada öldüklerini ilan ettiği 2 bin 96 teröristin bilgilerini analiz eden araştırma aslında ölenlerin hepsini de PKK militanı olduğunu belirtiyor. PKK’nın aynı kadroyu kimi zaman Suriye’de kimi zaman Irak’ta kimi zaman İran’da kullandığını gösteren terör örgütünün Ali Cengiz oyununu ifşa eden bu önemli belge bizim ısrarla ifade ettiğimiz gerçeği tüm dünyanın özellikle de NATO üyelerinin adeta yüzüne haykırıyor” dedi.

Evet, “Terör örgütleriyle iş tutanların, kana ve gözyaşına boğulmaya hazır olmalı”. Çünkü bu ateş, kendini tutuşturanı da yakar. Suçüstü oldunuz baylar bayanlar.. Maskeniz düştü.. Niçin darbeye darbe, darbeciye darbeci diyemediğiniz de şimdi daha iyi anlaşıldı. “Terör”e terör, teröriste de “Terörist” diyemiyorsunuz aynı sebeble.. Canınız cehenneme!.

Selam ve dua ile..