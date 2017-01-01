Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

Ve yılbaşı geldi.. Miladi yılbaşı tabi ki.

Tarihin başlangıcı Hz. İsa’nın doğum günü olarak düşünülse de artık kimsenin İsa aleyhisselamı düşündüğü yok. Çam ağacı “tuba ağacı”nı sembolize etse, Hz. İsa’nın dünyaya geri döneceğine dair inanca göre, Hristiyan geleneğinde bir çam ağacına ineceğinden yola çıkarak birileri “ey İsa, bizim evimize buyur” demek istese de, Hz. İsa o çam ağaçlı evlere girdiğinde herhalde onlara “aferin” demezdi! Alkol, sex ve kumar kokan mekânlarda İsa aleyhisselamın ne işi var ki!

Kâhinler, astrologlar, fütüristler 2017’yi yorumlamışlar, ne çıkmış biliyor musunuz? Avrupa için tarihin sonu! Nostradamus metinlerini irdeleyenlere göre, bu yıl süper güç Çin’in gelir adaletsizliğini gidermek amacıyla cesur adımlar atacağı bir yıl olacakmış. Batı için hemen hemen hiç güzel bir haber yok. İşsizlik, ekonomik ve siyasi kriz, toplumsal olaylar. Hükümetlerin mali sıkıntıları vesaire vesaire.. ABD için Trump sonrası gelecek günlerin geçen günleri aratacağı korkusu var.. Ekonomi, siyaset, toplumsal hayat, iç barış, güvenlik, birliğin dağılması yönündeki tartışmalar Amerikan rüyasının sonuna işaret ediyor. Latin Amerika’da hükümetlerin sol kanat politikalarından uzaklaşacağını ve bu durumun iç karışıklıklara yol açacağı endişesi hakim.

Avrupa için sonun başlangıcı.. Irkçılık, terör ve işsizlik.. İçe kapanma, sağ-sol çatışması, yabancı düşmanlığı.. Batı değerler sisteminin çöküşü ve büyük sermayenin kendine daha güvenli limanlar bulmak için arayışa girmesi bekleniyor. Dünyada küresel ısınma, çevresel felaketler ve savaş riski herkesin korkulu rüyası olacak.

Astrolog Aslı Güder, The Economist’in 2017 kehanetlerini yorumlamış. Kehanet gazetelerin magazin sayfalarından The Economist gibi dergilerin kapak konusu haline gelmiş. Kimilerine göre 2017 intikam yılı olacak. Batının çöküşünün ve İslam dünyasının yükselişinin başlangıcı..

“Brexit, AB’nin dağılma sürecinin başlangıcıdır” diyenler, 15 Temmuzu bir milad olarak görüyorlar ve Mart ayından itibaren Türkiye’nin önlenemeyen yükselişinin yeniden hız kazanacağı, bu yükselişin karşısında duranların her anlamda ağır yenilgiye uğrayacağı yorumunu yapıyorlar..

Aslı Güder’in yorumu şöyle: “Avrupa Rönesans’tan bu yana, özellikle de insan hakları konusunda hiç yapmadığı hatalara imza atıyor. Tarih boyunca dünyaya hümanizmi anlatan kadim kıta, şimdilerde ırkçılığın ana vatanı haline dönüştü. Net olarak şunu söyleyebilirim ki, Avrupa dünyanın kaderini belirleyen karar vericiler arasında olma hüviyetini tamamen kaybedecek.”

Fransız bir kâhin, yıllar önce bu günleri işaret ederek şöyle diyordu: “Bana bunun nasıl olacağını sormayın, bilmiyorum. Bunun tek bir açıklaması var, o da Tanrı böyle istiyor”. Gülen’e inat birilerinin görüşü böyle. Hatta 5 yıla kalmadan Euro’nun tedavülden kalkması bekleniyor.. Önümüzdeki 10 yılda Avrupa’ya insani yardım göndermek zorunda kalırsak şaşmayın..

2017’de Almanya, İtalya, Hollanda ve Fransa seçimlerinde Irkçıların kazanması bekleniyor. Bu batının felsefi anlamda intiharı anlamına geliyor.. Bakın bu gidişle, ekonomik, siyasi finansal kaos; Roma, Paris, Berlin, Madrid, Lizbon, Viyana, Amsterdam, Atina, Brüksel, New York, Moskova gibi birçok büyük şehirde ayaklanmalar yaşanacak!.

2017’de ne DAEŞ var, ne PKK, ne de Gülen.. Trump görevini tamamlayamayacak. ABD ve Çin birbirine girecek. Dünyanın gözü kulağı New York ve İstanbul’da olacak. Suikastlar ve kaset skandalları, internette yayınlanacak gizli arşivler dünyada yeni tartışmalara sebeb olacak.

Diyorlar ki; AB’nin ve 19. yy sonunda oluşmaya başlayan uluslararası düzenin de sonuna işaret ediyor 2017. BM ve NATO için de 2017 şans getirmiyor. Aksine bu örgütlerin de giderek dağılacağına ilişkin işaretler söz konusu.

Türkiye’de durum ne derseniz, beklentiler o yönde ki, “İslamcı lider”in etki ve gücü artacak. Türkiye’de önemli değişiklikler olacak. Değişim ilkeler ve kadrolarda olacak. İktidarın, ülke, bölge ve dünyada etkisi artacak. Türkiye’den yükselecek mesajlar, dünyanın geleceğinde en etkili ve üzerinde uzlaşılan mesaj olacak.. Artık, insan hakları, hukuk devleti, evrensel barış mesajlarının adresi artık ABD ve Avrupa değil, İstanbul olacak.

Bir başka yorum da şöyle: 2017 büyük değişim için başlangıç yılıdır. Safları belirleme yılıdır. 2017’te insanlık ya karanlıkta kalacak ya da ışığa koşacak. Genel kanaat güneş 2017’de doğudan doğacak. Batının üstünde İslam’ın hilali yükselecek, karanlıklar aydınlanacak.

Geleceği ancak Allah bilir. Ancak insanların bu beklentilerinin geleceğin şekillenmesinin esbabını oluşturması da mümkün. Ne olacağını yaşayarak göreceğiz. Önemli olan bütün bunlar ya da farklı şeyler olurken biz neredeydik ve ne yapıyorduk? Bizim asıl sorumluluğumuz bu. Selam ve dua ile.