02 Ocak 2017 Pazartesi4 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:15İkindi 15:33Akşam 17:55Yatsı 19:21
    • 7°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -9°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • -5°C Amasya
    • -8°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • -7°C Artvin
    • 0°C Aydın
    • -4°C Balıkesir
  • BIST: 78.139 0.39
  • Altın: 130,699 0.19
  • Dolar: 3,5192 0.02
  • Euro: 3,7140 0.65

Boynumuza asılan o uğursuz yaftalar

» »
Mustafa Karaalioğlu

Biz sadece terörle anılan, terörle yaşayan ve teröre sahne olmayı hak eden bir ülke değiliz. Aynı zamanda yılbaşını kutladıkları için, yılbaşında eğlendikleri için hayatlarını kaybedenler ülkesi de değiliz. Ne yazık ki önceki gece Boğaz’da, bir eğlence mekanında iki kahredici yafta bir kez daha boynumuza asıldı. Terör yine sinsi ve vahşi yolla hayatımıza girdi ve aramızdan birilerini ve de misafirlerimizi bizden aldı.

Yeni yıla daha kanı kurumamış saldırıların atmosferiyle tedirgin ve ürkek giriyorduk; ne yazık ki boşuna değilmiş…

***

Terör için yazılacak söylenecek çok şeyimiz de kalmadı. Biz elinde kalem olanlar ve siyasi sorumluluk taşıyanlar bir süredir aynı cümlelerle konuşuyoruz. Şiddete teslim olmamak, hayatın en beklenmedik anlarında karşımıza çıkmayı adet edinen teröre yenilmemek, boyun eğmemek en büyük sermayemizdir. Dünyanın en büyük birinci, ikinci, üçüncü terör organizasyonlarıyla mücadele ediyoruz ve yaşadığımız tecrübe bir başka demokrasinin tahammül edebileceğinden çok daha acılı ve kanlıdır. Bir hafta PKK, sonra IŞİD, ardından FETÖ ve sonra yeniden başa dönerek sırayla aynı sarmala bedel ödüyoruz. Uzun yıllar terörle yaşamayı öğrenen bizim gibi bir toplum için bile alışılmışın çok dışında bir tabloyla karşı karşıyayız. Bazen intihar saldırısı, bazen büyükelçinin ensesinde biterek, bazen bombalı araçla, bazen de önceki gece olduğu gibi bireysel infazcı karşımıza çıkıyor.

Hem de öldürürken yılbaşı kutlamasına karşı bir vahşeti de sergileyerek, yani ülkeyi iki kez küçük düşürmeyi amaçlayarak…

Terör, Türkiye’yi içeride tedirgin etmek isterken, dünyanın gözü önünde de itibarsız ve uzak durulması gereken bir coğrafya yapmaya çalışıyor.

Bu noktada daha gerçekçi olmanın zamanı gelmiştir. Bütün bu saldırıların arkasında kim olduğunu bilmediğimiz birilerinin veya tetikçileri yöneten güçlerin varlığının olması sorunumuzu çözmeye yetmiyor. Evet, PKK gibi, IŞİD gibi, FETÖ gibi herbiri diğerinden daha acımasız veya sinsi örgütleri başına bela almış bir ülkeyle herkes uğraşır. Herkes bu silahları daha sık kullanmak için fırsatları değerlendirir. Evet, 35 yıldır PKK böyle de kullanıldı. Şimdi de diğerleri kullanılacaktır…

Ancak, bizim sorunumuz arkadaki isimsiz güçlere feveran etmekle çözülmüyor. Nitekim, PKK böyle çözülmedi… IŞİD gibi daha karanlık, daha modern teknikler kullanan bir örgüt de çözülemez.

***

Yapılması gereken şu anda olduğu gibi kaynağa en sert müdahalede bulunmak ama aynı zamanda uluslararası ittifakları güçlendirmektir. PKK’yla, IŞİD’le, FETÖ’yle sadece biz mücadele etmeyelim. ABD ve Avrupa’yı mücadelenin ortak cephesine çekmek zorundayız. Rusya’ya merakımız çok artmışa benziyor; o zaman bu ülkeyi de de sahici bir işbirliği perspektifine davet etmeliyiz. Hem Türkiye’nin yanında görünüp hem de Moskova’da PKK’yı hala bir terör örgütü olarak kabul etmeyen, üstüne bu örgüte Moskova’da büro açtıran bir Rusya gerçekte işimize yaramayacaktır. 

***

Aylar geçiyor ve bu konularda bir adım atılmıyor. Oysa, hem müttefikleri hem de Rusya gibi konjonktürel işbirliği adreslerini ileri düzeyde motive etmek zorundayız.

Hülasa… Hem terörle bugün olduğu gibi sahada aktif mücadele hem de bundan daha önemli olan şeyi yaparak masada yeni bir konsept yaratmak zamanıdır. İkincisi yapılmadığı sürece ilkinden alınacak verim hak edilenin altında olacaktır.

Ortaköy’deki eğlence mekanında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin acısını bir kez daha paylaşarak, bir kez daha yeni yıla dair iyi dilekleri en güçlü şekilde paylaşıyorum.

Terör bizi sarsamayacaksa, umudumuzu canlı tuttuğumuz için sarsamayacak…

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri