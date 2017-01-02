Biz boşuna devlet-i ebed müddet demedik be!

Aziz Üstel / Star

Daha "hele şükür 2016'dan kurtulduk!!" dedik demedik 2017 bütün acımasızlığıyla çöktü gırtlağımıza ve o saat soluğumuz kesildi. Terör iğrenç yüzüyle İstanbul'un ünlü eğlence mekanı Reina'da dikildi karşımıza. Ben bu satırları yazartken ölü sayısı 39 yaralı sayısıysa 65'di...

İç kargaşaya çanak tutanlar, korku ve dehşetin egemenliğini dört gözle bekleyenler, milletin devletine karşı ayaklanmasını umut edenler hevesiniz kursağınızda kalacaktır. Bu millet devletini yalnız bırakmak bir yana, kendi canı pahasına onu ayakta tutmak için ölümüne savaşır. En son örneği 15 Temmuz 2016 alçaklığıdır. Tankların ömnüne yatarak özgürlüğünü savunan, bu millete şiddet vız gelir!!Milletin hizmetinde ve mileti için sonsuza kadar var olacak Türkiye devletine biz devlet-i ebed müddet dememişiz boşuna ta Oğuz Han'dan bu yana!! Kimileri bunun bir devlet geleneği, bir tür derin devleti simgelediğini söylese de toplumsal algı Devlet-i Ebed Müddetin sonsuza değin sürecek bir Tük Devletinin, Türk milletinin hizmetinde olacağının açık ifadesidir.

Bu topraklara ayak bastığı 1071'den bu yana sayısız saldırıya uğradık ama hala dimdik ayaktayız. Üzülürüz, göz yaşı dökeriz, kan kusar kızılcık şerbeti içtim deriz!Ama yıkılmak, yok olmak, namerte diz çökmek bizim kitabımızda yazmaz!!

Bizim Suriye ya da Birinci Dünya Savaşı bitiminde İngiliz'in salt bu milleti tarih sahnesinden silmek amacıyla kurduruğu uyduruk devletlere benzeten cahiller, kahpeliğin son noktası şiddeti tüm acımasızlığıyla üzerimize saldılar. Ama bilmezler ki çeliğin soğuk yüzü, nice kan gölüyle sınanmış bir milletiz biz!!" Biz düşmanın üstüne Allah Allah diye saldıran bir milletiz. Varsa dünyada bunun bir başka örneği daha söyleyin hele!!

Terör gelir...ve gider. Bizse sonsuza dek bu topraklarda hür doğduk hür yaşayacağız. Varsa aksini kanıtlamak isteyen hodri meydan ulan!!!