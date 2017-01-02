Asla korkmayacağız, asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz…

Yiğit Bulut / Star

Yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen saldırı ve arkasındakiler aslında “gün gibi” ortadalar…

Görünen hangi örgüt olursa olsun, bu alçak saldırının arkasında “ülkeler” var !

Evet bu kadar açık yazıyorum; bu saldırının arkasında “örgütlerden fazlası olduğunu” düşünüyorum…

Zamanla herşey açığa çıkacak…Bu kirli oyuna kalkışanlar, bir Çin atasözünde vurgulanan şu gerçeği kavramaya çalışsınlar; üzerinde uzandıklarını düşündükleri çalının dibinde yaktıkları ateş onları yakacak ve bize dar etmeye çalıştıkları coğrafyamız bu katillere, taşeronlara ve sahiplerine “dar gelecek”!

Sevgili dostlar, ihtiyacımız olan BİRLİK ve BERABERLİK…Özellikle saldırı sonrası sosyal medya üzerinden başlayan provokasyonlara lütfen itibar etmeyelim…Bu provokasyonu yapanlar da aynı SAHİPLERE hizmet ediyor…Sahipleri de köpekleri de aynı sonu paylaşacak…

Bu noktada yazımın kalanını sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından alıntı yaparak bitirmek istiyorum…

Bu açıklamadaki detay ve vurgular herşeyi anlatıyor; “…Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyor, elim olayda yitirdiğimiz yabancı misafirlerimizi tazimle anıyorum. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar…Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz. Terörle mücadelesini sürdürmekte olan Türkiye, vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için bölgede de ne gerekiyorsa yapmak konusunda son derece kararlıdır. Farklı terör örgütlerinin ülkemizi hedef aldıkları bu saldırıların, bölgemizde yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığının farkındayız. Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız. Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte, mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir. Ülke ve millet olarak, terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin sadece silahlı saldırılarına değil, onların ekonomik, siyasi, sosyal saldırılarına karşı da sonuna kadar mücadele edeceğiz.İstanbul›daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur. Bu elim saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza tekrar Allah›tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. «